El judo dice presente en Olimpiada Nacional

Un total de 8 judocas de Tamaulipas aseguraron sus lugares en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, que se llevará a cabo en Colima del 22 al 25 de mayo.

Los seleccionados estatales consiguieron los boletos al triunfar en el Campeonato Nacional de judo "Tomoyoshi Yamaguchi", realizado en la ciudad de México.

Los atletas clasificados en la categoría Sub 15 son; Eduardo Sagastegui Becerra, Fernando Mata Soria, Kevin Daniel Torres Martínez, José Rubén Pablos López, Antonio Moctezuma Arzola, Jorge Morales Montalvo, Sebastián Arizpe Beltrán y Regina Hinojosa Ortiz. Previamente ya habían clasificado los atletas de las categorías Sub 18 y Sub 21.