El italiano de Lagos

Carmelo Reyes triunfó en la lucha libre como Cien Caras gracias a su rudeza.

Noticia Relacionada Apalean Cerveceros a Power Gym

Al líder de los Hermanos Dinamita no le interesaba el ring cuando era niño, ya que se emocionaba al ganar canicas y al batear jonrones.

Su temperamento le permitió conocer otros países, donde incluso lo confundían con italiano, aunque es oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco.

´NO ERA TAN MALETA´

Contrario a otros luchadores, de niño, el oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco no pensaba en la lucha libre, ni tenía ningún ídolo; su pasión eran las canicas y el beisbol.

"De chiquillo, de unos 7 u 8 años, era bueno para las canicas, en el rancho tenía como unas 200 canicas guardadas para que nadie me las agarrara, era bueno para jugar, apostábamos monedas y ganaba. Luego ya más grande, como de 15 años me gustó bastante el beisbol, y no era tan maleta porque metí varios jonrones, era jonronero, y lo jugué hasta los 16 años".

ACUSADO DE PLAGIO

Cuando entrenaba con el profesor (Cuauhtémoc) ´Diablo´ Velasco (QEPD) yo me llamaba Sansón porque usaba el pelo muy largo. El nombre (de Mil Caras) me lo puso Ray Plata, quien era el promotor. Un día me dijo que era Mil Caras, y luego Cien Caras, la verdad no me interesaba si eran 8 ó 10, estaba ansioso por salir a combatir. No sé si Mil Máscaras habló a la Empresa porque según se parecía el nombre, y al debutar en la Arena México llegué como Cien Caras, y yo encantado de la vida para evitar problemas, ya quería luchar".

PURO PLACER

La rivalidad con el Rayo de Jalisco Jr. Inició en 1984, y no terminó cuando Cien Caras perdió su máscara, situación que le generó un odio eterno con el heredero de Max Linares (QEPD).

"Hubo una ocasión que el Rayo me golpeó en el ojo y estuve fuera por 4 meses, y un día, estaban peleando mi hermano Jesús (Reyes) Máscara Año 2000 contra el Rayo, yo estaba de aficionado y de pronto sentí ganas de entrar, iba de pantalón de mezclilla y brinqué al ring. La gente no se la esperaba, pero era mi forma de ser, todo me salía muy natural".

CAÍN VS. ABEL

Al cambiar al bando rudo, su hermano Máscara Año 2000 todavía era técnico, así que en algunas ocasiones se enfrentaron en el ring.

"Me programaron como 2 ó 3 luchas contra mi hermano, y yo no le encontraba sentido porque era una lucha difícil, no podía uno adaptarse bien al momento de enfrentarlo. No está bien golpear a los hermanos, y nos ponen de rivales, no entiendo por qué lo hicieron. Yo me sentía incómodo en esa pelea, pero era el morbo de la gente, y el golpe que le di no fue por mala onda, sino algo que se da".

TÚ ERES ITALIANO

Al poco tiempo de ofrecer sus primeros combates, Cien Caras tuvo su primer viaje al extranjero.

"A los 2 ó 3 años de haber debutado viajé a Japón para luchar, y no entendía nada, me comunicaba a puras señas. Yo iba con unos americanos, y ellos les hablaban en inglés. Tengo muy buenos recuerdos de esos luchadores porque me lastimé las piernas y hasta me cargaron la maleta, se portaron muy bien y me decían que no parecía mexicano sino italiano, yo creo que por lo alto que estaba, piensan que todos los mexicanos somos chaparritos".