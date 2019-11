El Informante (Killerman), del director Malik Bader, llega a las salas de cine mexicanas hoy con un gran elenco encabezado por Liam Hemsworth, Emory Cohen, Diane Guerrero, quienes llegan para llenar la pantalla con un historia que aborda "el lavado de dinero".

Liam Hemsworth estelariza El Informante (Killerman), una película de acción, crimen y drama escrita y dirigida por Malik Bader.

El filme se centra en Moe Diamond (Hemsworth), un joven hombre de la ciudad de Nueva York que se dedica a lavar dinero. Pero cuando un día acepta a participar en una riesgosa transacción de drogas para robarse tres millones de dólares en efectivo, las cosas no salen como lo planeado. Al huir, Moe y su compañero sufren un accidente en el auto.

Poco después, Moe despierta en el hospital pero no tiene memoria de quien es o qué es lo que le ha sucedido. Mientras intenta recuperar sus recuerdos, Moe y su compañero deberán huir no solo de los individuos a los que le robaron, un violento grupo de policías corruptos, sino también del tío del compañero de Moe, quien no quiere a los policías cerca de su negocio ilegal. Para complicar las cosas, gente próxima a Moe que no logra recordar, también correrán peligro.

ni quién es, ni por qué tiene millones de dólares en efectivo o la razón por la cual la policía le persigue y de ahí todo lo demás es adrenalina pura.