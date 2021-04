El INE, ´el más costoso del mundo´, dice AMLO

Yo no confío en el INE, yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 2018 fue por el pueblo porque la gente salió a votar y cuidar el voto. Ellos (INE), nos robaron la elección (en 2006), nos robaron la presidencia y se prestaron al fraude". Andrés López Obrador, presidente de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que terminando el proceso electoral enviará iniciativas para seguir ahorrando y mencionó al Instituto Nacional Electoral (INE), como un ejemplo de "simulación" y "gasto excesivo".

"No está mal una reforma para renovar al INE con el propósito de perfeccionar la democracia y ahorrar porque no son buenos los antecedentes de los que están ahora", expresó el mandatario y acusó al presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba de estar involucrado en casos de fraude electoral.

"No solo es lo que cuesta (el INE), sino los resultados porque en Costa Rica que es un ejemplo de democracia desde hace tiempo, el órgano electoral es un cuarto poder, tiene toda la formalidad, legalidad y legitimidad, pero ahí no hay fraudes electorales y no es el caso desgraciadamente de nuestro país", dijo López Obrador.

En la conferencia mañanera, el presidente Obrador dijo que el INE es el más costoso del mundo para realizar elecciones, recordó que Lorenzo Cordova culmina su pedido como consejero del órgano electoral el próximo año y se pronunció a favor de la reforma que plantea renovar la institución.

"Yo no confío en el INE, yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 2018 fue por el pueblo porque la gente salió a votar y cuidar el voto. Ellos (INE), nos robaron la elección (en 2006), nos robaron la presidencia y se prestaron al fraude", sentenció el titular del Ejecutivo federal y remató:

"No me quiero meter mucho en el tema, al final siempre termina uno opinando porque hay que informar mucho, porque hay mucha manipulación. Aclarar que el presidente del INE, Lorenzo Córdova se le vence su periodo el próximo año, eso hay que tenerlo en cuenta", indicó el mandatario.

Luego, consideró positivo enviar iniciativas para cambiar lo que consideró como antidemocrático y reducir el gasto de organismos autónomos.

"Antes como predominaba la antidemocracia, tenían todos estos aparatos para simular que se respetaba el voto, simular que se respetaba y ayudaba a los adultos mayores, para simular la transparencia, todo era pura simulación y todo era gasto corriente y ahí se consumía todo el presupuesto", señaló el mandatario.

Sobre la reforma para renovar al INE, dijo que no se puede descartar la iniciativa pero "no para impedir la democracia, al contrario, establecer una auténtica democracia y se tenga confianza", remató.