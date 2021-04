El increíble cambio

Las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato sus amigos, colegas y seguidores comenzaron a dar su opinión, logrando en tres horas más de 14 mil me gusta y más de 2700 comentarios.

Noticia Relacionada Flota ahogado en el río Bravo

"Me gusta mucho, así estuve yo hace unos meses, queriéndomelo cortar y ya no pintármelo, pero hasta hoy no me atrevo jajaja", le escribió Ana Gabriel desde Twitter.

La cantante Dulce expresó que le daba mucho gusto por ella, Myriam Montemayor le dijo que se veía hermosa, lo mismo que Luis Gatica, entre otros comentarios, pero también hubo quienes no negaron que se veía muy bien, pero que preferían su imagen anterior, la cual consideran como su marca personal.

Quienes aún no se han manifestado son su esposo Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria, quienes al parecer están dejando que ella viva su momento.