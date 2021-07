El imperio de Bezos

En el transcurso de 27 años, Jeff Bezos convirtió a Amazon.com Inc en un coloso cuyo poder e influencia repercuten en numerosas industrias. Las fortunas de Bezos y Amazon se han disparado en los últimos años.

A medida que la demanda se intensificó para su negocio principal de compras en línea, la compañía también tuvo un gran éxito en la computación en la nube y se expandió con éxito al entretenimiento y la publicidad.

Con el crecimiento del poder y la ambición de Amazon, la compañía ha emprendido una ola de contrataciones sin precedentes y ha ampliado su presencia en Estados Unidos, destacó The Wall Street Journal en su edición en línea.

A partir de este lunes, cuando Bezos deje el cargo de CEO para convertirse en presidente ejecutivo, el fundador de Amazon entrará en una vida que incluye exploración espacial, filantropía y gastos ostentosos en bienes raíces y juguetes nuevos.

Amazon domina el comercio minorista en línea, donde representa aproximadamente el 41 por ciento de todas las ventas en línea, según la firma de investigación eMarketer. Pero la compañía también ayudó a ser pionera en los servicios de computación en la nube y es una fuerza en la industria de la publicidad, donde ahora compite con los titanes publicitarios: Alphabet Inc y Facebook Inc.

En los últimos años, Amazon se ha abierto camino en la vida cotidiana de los estadounidenses a través de sus servicios de transmisión y dispositivos inteligentes, categorías en las que ha mantenido el control incluso cuando la competencia se ha calentado. Su asistente de Alexa y los dispositivos de transmisión de Fire TV se encuentran regularmente entre los artículos más vendidos de Amazon en su sitio, gracias en parte a los descuentos regulares.

Contratación sin fin

Pocas empresas, si es que alguna, se han acercado a igualar los esfuerzos de contratación que Amazon realizó durante el año pasado. La compañía agregó más de 500 mil empleados en todo el mundo en 2020 y en los próximos años podría superar a Walmart Inc como el empleador más grande del país.

Para satisfacer la demanda que ha visto, Amazon ha abierto almacenes a un ritmo constante en todo el país, parte de su esfuerzo por entregar paquetes a los clientes en un día o menos.

Amazon ha tenido varias rondas de contrataciones. En la primavera de 2020, contrató a 175 mil trabajadores para satisfacer un aumento en la demanda causado por la pandemia, y luego dijo que 125 mil de esos trabajadores podrían permanecer a tiempo completo en la empresa. En septiembre, agregó otros 100 mil empleados en Estados Unidos y Canadá. Y este mes de mayo anunció la incorporación de otros 75 mil trabajadores.

La compañía también ha aumentado su número de empleados corporativos. En enero, anunció la incorporación de unos 3 mil empleados a sus filas corporativas en el área de Boston, una de varias expansiones de trabajos de tecnología en las principales ciudades estadounidenses para la compañía. Y en junio, agregó 800 roles a su equipo de Amazon Web Services en Redmond, Washington. Amazon dijo que aproximadamente 130 mil de sus 950 mil empleados estadounidenses trabajan en sus oficinas corporativas.

Éxito de Hollywood

Amazon ingresó a la industria cinematográfica en 2010 a través del lanzamiento de Amazon Studios. Ahora, reconocida productora y distribuidora de películas y series de televisión, la división Studios ha experimentado el éxito al ganar un Oscar al lanzar títulos exclusivos y protagonistas destacados como Michael B. Jordan. Amazon ha invertido más en la división en los últimos años.

Algunos de los títulos más reconocidos de Amazon incluyen “The Marvelous Mrs. Maisel”, una serie sobre una ama de casa en la década de 1950 que se convirtió en comediante. El programa lleva tres temporadas y se ha convertido en uno de los títulos más reconocidos de Amazon. Ha ganado numerosos premios: Globos de Oro, Emmy y Screen Actors Guild, entre otros.

Este año, su película de 2020 “Sound of Metal” sobre un baterista que comienza a perder la audición obtuvo dos premios Oscar en los Premios de la Academia. El reconocimiento se sumó a títulos anteriores ganadores de un Oscar, incluido “Manchester by the Sea” de 2016.

RAÍCES TEXANAS

Irá al espacio

- Jef Bezos planea lanzarse al espacio el 20 de julio en una cápsula construida por su compañía de cohetes, Blue Origin, en lo que será el primer vuelo espacial humano del programa.

- Aparte del espacio, Bezos se ha ido moviendo gradualmente hacia una vida expansiva posterior al CEO que incluye una filantropía centrada en el clima y un abrazo de la celebridad.

- Bezos encabeza las listas de personas más ricas, con un valor aproximado de 200 mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

- En febrero de 2020, Bezos anunció que destinaría 10 mil millones de dólares para combatir el cambio climático a través de su nueva iniciativa Bezos Earth Fund. Los primeros 791 millones en subvenciones se revelaron en noviembre de 2020.

- Bezos ha construido una cartera de viviendas en todo el país, invirtiendo más de 300 millones de dólares. Además de su propiedad en el área de Seattle, Bezos ha comprado casas en las áreas de Los Ángeles, Washington y Nueva York. También posee más de 300 mil acres en el oeste de Texas, donde vigila de cerca una base cercana para Blue Origin.

- Aparte de los bienes raíces, Bezos ha vendido mil millones de dólares de acciones de Amazon al año para financiar Blue Origin.

- Hace años, dio al menos 42 millones para financiar a un grupo, la Fundación Long Now, para instalar un reloj diseñado para durar milenios en las profundidades de una montaña en su propiedad del oeste de Texas.