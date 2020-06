El humor su mejor terapia

Fernando del Solar salió de una cuarentena en el hospital para entrar a otra en su casa por la pandemia por Covid-19. Aún así, dice, es mucho mejor estar cerca de sus hijos y de su pareja, leer, comer algo rico.

Desde enero, el conductor ha trabajado en el proceso de recuperación de su salud, lo cual ha sido más llevadero gracias a sus seres queridos y a su sentido del humor, aunque a veces decae en ánimos.

"Fíjate que el sentido del humor es de las cosas que siempre me han ayudado a salir adelante, inclusive en los peores momentos o en los más difíciles, el poder reírme de mí mismo o de la situación es lo que me ha ayudado a quitarle tanta solemnidad al tema por el que estaba pasando, a una enfermedad terminal o el peligro de muerte o la terapia intensiva, el poder reírme de la desgracia me ayudaba a no tener que hacerlo más pesado", dijo.

GRAN LUCHA

Después de una larga lucha contra Linfoma de Hodkin, que superó pese a todos los pronósticos, Fernando se recuperó y dejó el hospital, pero en diciembre pasado tuvo una recaída por una infección por cándida (un hongo). Cuando llegó al hospital iba con una fuerte neumonía producto del hongo, y los antivirales que estaba tomando no le estaban haciendo nada, mientras que las esporas seguían esparciéndose por sus pulmones, lo que ocasionó que se le endurecieran.

"La verdad es que en un principio sí estaba enojado, enojado con la vida, con la situación, me decía ¿otra vez vuelvo a pasar por eso? ¿qué acaso no aprendí la lección?, lo que se me vino a mostrar, a enseñar, siento que "El Jefe" trabaja de maneras extrañas, que uno no logra entenderlo.