El hubiera no existe: ´Checo´ Pérez

Ciudad de México.

Sergio Pérez tuvo en 2013 la oportunidad de llegar a Ferrari, una de las escuderías con más tradición en la F1, o a Mercedes, el equipo que se ha llevado el título desde 2014.

Pero el piloto mexicano se inclinó entonces por McLaren, marcando así parte de su trayectoria en la Fórmula Uno.

"Estuvimos hablando con Mercedes, pero eso realmente dependía de si Lewis (Hamilton) no iba allí, yo era la segunda opción. Es lo que dijeron. Teníamos un par de opciones, mirando hacia atrás", narró "Checo" en una entrevista con el sitio web oficial de la F1.

"Yo era parte de la Academia Ferrari. Era un paso natural que un piloto parte de la academia sea vinculado con ellos. Todo parecía que iba a ir allí, pero luego las cosas cambiaron", contó.

Pérez firmó para la siguiente temporada con McLaren al considerarla mejor opción pues la escudería había ganado siete carreras en 2012.

"En retrospectiva, si no hubiera ido a McLaren, ciertamente hubiera ido a Ferrari, pero las cosas cambian muy rápido en la F1. En ese momento McLaren dominaba, me ofrecieron un contrato; tenía mucho sentido en ese momento. Desafortunadamente no resultó.

"El coche era bastante malo, y no fui capaz de conseguir ningún podio o luchar por nada más que puntos. Las cosas cambiaron mucho desde entonces", dijo el tapatío.