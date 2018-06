El Hospital General: no hay negligencia

"Queremos hacer el estudio para saber que su corazón esté funcionando adecuadamente". Carlos Acosta, director Hospital General.

Carlos Acosta, director del Hospital General, descartó un posible caso de negligencia en la atención de una bebé, que actualmente, padece neumonía.

El director expresó que se trata de una bebé prematura de 36 semanas de una madre con antecedentes de diabetes pre gestacional.

"La bebé de apellido Vásquez Salas nació con un peso de 2 kilos 600 gramos y con antecedentes en el embarazo de una diabetes mal cuidada, tuvo infección de vías urinarias y ruptura de membranas".

Todo esto explicó, son factores de riesgo para una neumonía previa al nacimiento.

"Este es el curso natural de la enfermedad. Se le está dando tratamiento, está estable, debido a que la paciente desarrolló una cianosis peribucal, que significa que se le ponen morados los labios, estamos en espera de un estudio llamado cardiopatía que probablemente tenga la bebita".

Este estudio comentó, no es posible hacerlo en el Hospital General, pero se hará de forma externa.

"El estudio está cubierto por un programa, pero no el traslado porque necesitamos una ambulancia especializada, con médico y equipamiento, pero la paciente está en tratamiento con antibiótico y es el curso de una patología previa al nacimiento".

-¿La bebé está en riesgo de muerte?

-Ella tiene una infección en los pulmones, pero los factores previos, como la diabetes en la gestación, la ruptura de membrana a ella la inclinan a que pueda desarrollar la neumonía, está en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, pero es por el cuidado, no porqué esté grave.

Carlos Acosta comentó que ya hablaron con los padres de la bebé, se les explicó y entendieron el procedimiento y que no es producto de que hubo una falta de atención del hospital.

"La abuelita decía que la había porque la bebé no tenía la ropa que le trajeron y por ello había adquirido la neumonía, pero se les explicó que en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales no puede ingresar ropa externa. Lógicamente tratan de encontrar una responsabilidad que en este caso no es el hospital, tenemos nuestra responsabilidad de tratar y cuidar a los pacientes y vemos que estos factores de riesgo nos llevan a lo que está pasando".