El Hombre de las Cavernas

Justin Timberlake, un intérprete que aún conserva una buena flotilla de detractores que no dejan de evaluarlo con cierta parcialidad derivado de sus frívolos orígenes del club de Mickey Mouse y la “Boy Band” N´Sync, nos entrega su quinto álbum de estudio: “Man of the Woods” (2017), una producción discográfica que se antoja una introspección a las raíces del artista proveniente de Memphis.

Y aunque hay algunos espacios con sonidos rústicos, (la colaboración de Chris Stapleton en el tema “Say Something” sería un claro ejemplo), en general predomina la fusión de pop-electrónico-funkie y hip-hop con guiños a Prince, Stevie Wonder, a la que nos tiene acostumbrados.

La producción estuvo a cargo de Pharrell Williams, Timbaland, Max Martin, Danja y Chad Hugo; así mismo, cuenta con aportaciones de Alicia Keys, el citado Stapleton y en realidad el título del disco se refiere al nombre de su hijo Silas, el auténtico responsable de la inspiración de este larga duración.

El primer sencillo “Filthy” es un tema con intensidad y fuerza, pero el recorrido irá cambiando poco a poco con algunos altibajos. En definitiva no es un trabajo discográfico del tamaño de los “20/20 Experience” (2013), los cuales inclusive fueron un tanto revolucionarios por integrar el nuevo estandarte musical: el neo-soul, sin embargo, algunos cortes son destacables.

“Breeze Off The Pond”, con claras referencias a los espacios naturales y que van de la mano del concepto del álbum, es una canción deliciosa y “Montana” que es sensual y provocativa, también levanta la mano como lo mejor de un disco muy personal, con arreglos y producción de alto calibre, pero y aunque suene contradictorio, poco pretencioso.

“Man of the Woods”, los 37 años y la reciente paternidad, reflejan un impasse en la carrera de un cantante -de nuevo- no siempre valorado de la forma correcta, que definitivamente nos puede entregar algo mucho mejor.

Título del álbum: “Man Of The Woods” (2017)

Artista: Justin Timberlake.

Calificación: 7.0 de 10; Bueno, sin mayor relevancia.