El Hijo del Santo se quita la máscara

El Hijo del Santo se quitó la máscara para aplaudir y reconocer la labor de todos los médicos, enfermeros y personal en general de clínicas y hospitales que luchan por la salud ante la pandemia de coronavirus.

A través de un mensaje en sus redes sociales, fue que el Enmascarado de Plata se despojó por un momento de su preciada tapa para aparecer con cubrebocas y gorra, antes de encapucharse y darles unas palabras a los verdaderos héroes del mundo.

"¿Cómo estás? Este mensaje es para ti. Seguramente no sabes quién soy. Soy El Hijo del Santo (se puso la máscara) y este video es para agradecerle a todos ustedes por su gran labor, por su gran trabajo. Doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, camilleros, personal de hospitales, de clínicas ¡Muchas gracias!

"Me pongo de pie ante su labor porque ustedes son verdaderos héroes, gracias por todo el esfuerzo y el trabajo que están haciendo, porque ustedes no se quedan en casa, ustedes no necesitan tener una máscara ni tener una capa, es suficiente con un cubrebocas, con una bata y con unos guantes para reconocer que ustedes son los verdaderos héroes del mundo. Gracias por todo su trabajo, gracias por exponer su vida y gracias por sacrificar a su familia.

Espero que esto pase pronto, pero nunca vamos a olvidar que ustedes son los verdaderos héroes", mencionó el luchador, terminando la grabación con un nuevo aplauso.