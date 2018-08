´El Güerejo´, caso impune pese a la saña vs. el animal

En el mes de junio del año pasado, un vecino de la colonia Villa Esmeralda, macheteó a un perro que era conocido entre el sector como el Güerejo: el caso quedó impune, ya que no se presentó denuncia, no hubo sanciones y nada pasó.

Según relatos de vecinos, el hijo del que agredió al perro, lo había pateado en repetidas ocasiones, por lo que el animal respondió y fue así como fue agredido a machetazos.

El caso que fue viralizado, causó el enojo y la consternación de la ciudadanía, incluso en redes sociales exhibieron al agresor.

El Güerejo fue socorrido por la asociación Refugio Animal en aquel tiempo, pero ante la gravedad nada pudieron hacer, por lo que el perro fue sacrificado.

"En ese caso recibimos apoyos de abogados animalistas a nivel nacional, se hizo una demanda muy bien elaborada, pero por cuestiones del ministerio público no procedió, ni siquiera una sanción, ni nada, la persona regresó a vivir a donde mismo", dijo Alicia Elizabeth Acevedo, presidente de la Asociación de Refugio Animal.

Explicó que hace falta que las dependencias pongan más atención en este rubro, tanto estatales y municipales, para que actúen y sanciones a los responsables de la muerte de animales, o en su caso abandono.

"Falta que el gobierno no apoye aplicando los reglamentos, las sanciones porque mientras no haya una sanción no va haber un cambio, no se aplica el reglamento de control animal, hemos levantado denuncias, tenemos un reglamento municipal y una ley estatal que está vigente, en otros municipios si se ha llegado a sanciones, pero aquí no ha procedido absolutamente nada", detalló.

Caso cerrado

Junio del 2017

>Un vecino macheteó al Güerejo

>Aunque recibió auxilio médico nada se pudo hacer

>El dueño no denunció

>Aunque hubo apoyo de abogados animalistas, el MP ya no hizo nada

>El agresor vive en la misma casa, como si nada hubiera hecho