El grupo Mercurio vuelve más unidos

"No me había dado cuenta de lo que Mercurio representaba para mí. Estar con ellos, darles un abrazo, de verdad agradecerles y pedirles perdón porque la inmadurez y la velocidad con la que vives la juventud no te permite dar cuenta de lo que tienes frente a tus ojos. La pandemia nos hizo entender que lo único que nos llevaremos al dejar este mundo es la sabiduría que podamos adquirir", dijo Sirvent en entrevista.

A pesar de que la banda oficialmente cumple 27 años, estará celebrando su vigésimo quinto aniversario, pues no contará los dos años de pandemia en los que estuvo inactiva.

REVIVIRÁN ÉXITOS

Sirvent, Rodrigo Sieres, Elías Chiprut, Héctor Ugarte y Dany Merlo serán los encargados de revivir los éxitos de Mercurio en ciudades como Puebla, Mérida, Morelia, Toluca, Aguascalientes y Torreón.

"Mercurio significa ahorita honestidad, gratitud a la vida y a lo que nos dio. Estamos en buena forma, en un momento en el que nos sentimos fuertes. Por eso quisimos regresar para estos 25 conciertos, sólo para 500 personas, por eso el nombre de Íntimo", afirmó Sirvent.

Además de sus trabajos con el grupo, cada integrante tiene proyectos por desarrollar. Merlo, por ejemplo, está promocionando su nuevo libro en el que plasmó sus experiencias de vida. Ugarte y Sirvent, por otro lado, lanzarán sus propios discos. Alex adelantó que su producción llevará por título Corazón Encendido y que prevé estrenarla a principios del próximo año.