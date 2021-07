El gran reto de Gaby López en Juegos Olímpicos

Dos veces campeona en la LPGA y ubicada en la posición 25 del ranking olímpico, la mexicana elogia y promete que sus compatriotas también se presentan como candidatos para presea.

"Tenemos muy buenas posibilidades. Los cuatro nos hemos desarrollado mucho y sumado resultados muy buenos en los torneos más recientes. Sabemos perfectamente lo que es la presión", promete la capitalina.

En la rama femenil, López estará acompañada por Fassi, campeona nacional en la NCAA en 2019; en la varonil, Ancer -décimo en el ranking olímpico- y Ortiz -ganador del Houston Open 2020- serán los representantes.

La experiencia la tiene la capitalina, al presentarse en sus segundos Juegos Olímpicos; en Río 2016, cerró empatada en la posición 31. Un lustro después, la tricolor asegura haber aumentado su rendimiento en lo profesional y personal.

"He crecido y aprendí a enfocarme en los pequeños detalles; crecí en lo emocional y me conocí mejor. Es un aprendizaje que me ha gustado mucho".