El Golf necesita cambiar su imagen: Gonzaga Escauriaza

El presidente de la Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza (Bilbao, 1953), comentaba hace un año que era una "irresponsabilidad" celebrar el Open de España porque no había dinero para ello. En 2017, el torneo desapareció del calendario por primera vez desde 1965. Y solo una carambola y el respaldo económico del circuito europeo —con un millón de aportación para un campeonato que ha repartido 1,5 en premios— lo salvaron este curso. Rahm ha conseguido el resto.

Pregunta. ¿Les ha sorprendido el éxito de este Open?

Respuesta. Sí, muy sorprendidos porque se han registrado más de 25.000 personas para venir, y 6.000 son no federados. Ha habido una acogida muy importante de gente que tiene curiosidad por ver el golf.





P. ¿Lo más importante es llegar a gente ajena al golf?

R. Exacto. Lo hemos dado todo por organizar este Open en siete semanas. Fue una apuesta valiente que tenía sentido si venía gente de fuera del mundillo. Ha habido una mezcla de gente. El golf engancha. El tener una experiencia de andar por el campo y escuchar conversaciones de un público entendido y que lo vive con pasión integra muchísimo.

P. ¿Qué hubiera pasado sin Rahm?

R. No lo sé. Todo el mundo ha estado loco con él y con Rafa Cabrera Bello. Han pasado de la tele jugando el Masters a tener el cariño de venir al Open. La ovación que tuvo Rafa Cabrera en el 18 tras no pasar el corte fue increíble. Me puso la carne de gallina.

P. ¿El golf ha de abrirse más a la gente?

R. Por supuesto. Hemos de salir de nuestro caparazón, abrirnos más, vendernos mejor y cambiar nuestra imagen. El golf es un deporte desconocido y con muchas ventajas. Tiene una etiqueta de elitista, de caro, que no conseguimos quitarnos. Pero la realidad es otra. El golf es de los pocos deportes, o el único, en que el espectador hace deporte. Hay que pasear para ver los partidos y sin darte cuenta te haces ocho kilómetros.

P. Esta ha sido una edición con prisas. ¿Qué proyecto hay para tener más patrocinadores y que no desaparezca el Open?

R. Nunca hemos dejado de ver a casi todas las empresas del Ibex 35 para integrarlas en el mundo del golf. El éxito de este Open puede ayudarnos a que las empresas piensen que aquí hay un nicho importante. Queremos renovar el Open por tres ediciones y saberlo con seis meses de antelación, para preparar el Open con más tiempo.

P. ¿Muchas empresas han dicho que no?

R. En los últimos años, muchísimas. Hemos pateado todo el mundo empresarial español y todo el mundo oficial. El golf tiene una influencia enorme en el turismo y las consejerías oficiales han desaparecido excepto la Junta de Andalucía, que hace el Valderrama Masters, y Alicante, que hace un sénior europeo. El golf supone 2.000 millones de euros de ingresos al año en turismo.

P. Pero ni siquiera Rahm ni Sergio García tienen un patrocinador español...

R. Eso es muy llamativo. La Secretaría de Estado de Turismo debería ayudar porque no hay una industria como la nuestra.