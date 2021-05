El futuro de Marvel

Y es que, pese al éxito de las primeras series televisivas del MCU, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, el público no tiene idea de cómo se mostrará el futuro de la franquicia... hasta hoy.

Marvel lanzó un video especial en todas sus redes sociales mostrando la importancia de las películas y, en especial, de la experiencia de vivirlas rodeados de más personas en una sala de cine.

El clip, de poco más de tres minutos de duración, es narrado por Stan Lee, el cocreador de varios de los personajes heroicos de la compañía, y quien asegura que "todos formamos parte del mismo universo".

Tras un collage de imágenes de los filmes pasados del MCU, el estudio presenta oficialmente los contenidos de la llamada Fase Cuatro, con revelaciones de títulos y fechas de estreno.

VISTAZOS A LO NUEVO

Es así que se dan nuevos vistazos de Black Widow y Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, así como las primeras imágenes de Marvel´s Eternals, cinta dirigida por la reciente ganadora del Óscar, Chloé Zhao.

De esta última se desprenden breves escenas protagonizadas por la mexicana Salma Hayek y por Angelina Jolie, así como por otros actores como Richard Madden, Kumail Nanjiani y Don Lee, entre otros. Asimismo, se anuncia la fecha de estreno oficial: noviembre de este año.

A estas imágenes le siguieron la revelación de los títulos de algunas secuelas muy esperadas: Captain Marvel: The Marvels (noviembre 2022) y Black Panther: Wakanda Forever (julio 20222).

"Después de Endgame, siempre nos interesamos por lo nuevo. Siempre tratamos de hacer lo mismo que con la Fase Uno, Dos y Tres, que es hacer un película de un personaje que ya conoces, como Black Widow, de una manera que no esperabas", explicó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en una entrevista de 2019.

"Queríamos hacer nuestro gran conjunto de héroes como lo hicimos en la Fase Dos con los Guardianes de la Galaxia, y eso es lo que es Eternals. También queremos traer nuevos personajes como Shang-Chi, que es increíble... Nuevas versiones de Dr. Strange; Thor sigue sorprendiendo, cambiando y evolucionando".

LO QUE VIENE

Spider-Man: No Way Home (diciembre 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (marzo 2020), Thor Love & Thunder (mayo 2022), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (febrero 2023), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (mayo 2023) y Fantastic Four (sin fecha definida), fueron otros títulos incluidos en el avance, el cual se volvió viral desde la mañana del 3 de mayo.

Además de estas cintas, se espera que la Fase Cuatro incluya otros proyectos importantes previamente anunciados, como la película de Blade y las series Hawkeye, She-Hulk, Ms.Marvel, Moon Knight, What If ...?, Armor Wars, Ironheart y Secret Invasion.

EN BREVE

Por lo mientras, el siguiente paso de MCU será la serie Loki, exclusiva de Disney+, la cual se estrenará en la plataforma el próximo 11 de junio.