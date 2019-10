El futbol mexicano está infravalorado en Europa: Ochoa

Guillermo Ochoa afirmó que el jugador mexicano está infravalorado en Europa con respecto a otros futbolistas, lección que tuvo que aprender cuando comenzó su camino en el Viejo Continente.

"En México, se vive en una esfera donde creemos que Europa y el mundo nos ven y no nos ven. Los mexicanos en Europa, por nivel futbolístico, estamos lejos de que se nos dé el valor que se les da a otros países. Así que yo aprendí a aguantar, por la mala", dijo el arquero a la Revista GQ.

El portero llegó al Ajaccio en el 2011 luego de que se viniera abajo su fichaje por el PSG por el escándalo de clembuterol en la Copa Oro de ese año.

El canterano del América pasó al Málaga en el 2014, para el 2016 fue al Granada y entre 2017 y 2019 jugó en el Standard de Lieja, siempre batallando para firmar contrato debido a que no contaba con pasaporte europeo.

"Es irónico, pero ya tengo el pasaporte europeo y lo logré ahora que estoy acá (México). Creo que la historia se resume así: yo había hecho todos los exámenes y los trámites para obtenerlo en España, después de los tres años que estuve ahí, pero se atravesó una complicación de sistema a nivel nacional que detuvo el proceso y lo relantizó", relató.

Ochoa confesó que el mejor partido de su carrera ha sido el empate entre México y Brasil del Mundial 2014.

"Hay un Memo Ochoa antes de ese partido y uno después. Muchas personas ya sabían lo que podía lograr, pero después de ese evento vino un reconocimiento a nivel mundial. El resultado fue un 0-0, pero un 0-0 a favor de Memo.

"Vi periódicos de China y Europa, y hasta vi por primera vez mi nombre en el Medio Oriente. Se habló de ese juego en cada rincón y la foto era la misma: yo atajando. Ahí creo que el mundo del futbol supo quién era Guillermo Ochoa".

De igual forma reveló su casi transferencia al Napoli tras la cita mundialista en Rusia.

"Hubo un acercamiento real, después del Mundial de 2018. El presidente del club nos habló y dijo que Ancelotti (técnico) estaba de acuerdo. Al final, esa decisión no estuvo en mis manos, ya que yo tenía contrato con el Standard y no me dejaron salir. No quedó en mí ni en mi capacidad", finalizó.