El futbol los une

Sin duda el futbol se ha convertido en todo un escaparate para estas personas, que por espacio de una hora se olvidan de su actual situación y se encargan de imprimir con ímpetu y garra en la cancha de la Liga Club Gol todo su toque caribeño.

El artífice de crear este equipo, que lleva por nombre Sport Zone Selección Haití, es David Torres Olvera que explica como surgió esta idea y las complicaciones que se ha tenido que enfrentar con el idioma (Criollo haitiano o francés) para poder explicarles la estrategia que deben de implementar en el terreno de juego.

"Fue una idea que platicando con un amigo que trabaja en migración me comentó que había muchas personas de este país, que están prácticamente varados entonces le comenté que si podía hablar con ellos para armar un equipo de futbol más que nada para que ellos se entretuvieran y pasaran un rato diferente".

"Aquí realmente la tecnología fue la base porque en los primeros partidos tuvimos que utilizar el traductor de Google tenía que poner en español lo que queríamos que hicieran. Tuve que hacer un grupo de WhatsApp y por medio del traductor les tenía que escribir todo lo que les quería decir lo traducía al haitiano criollo lo copiaba y pegaba, entonces ellos me contestaban en su idioma entonces esa es la manera en que nos comunicamos", expresó.

Torres Olvera desmenuza cada uno de los partidos que encaran los caribeños y menciona que la forma de jugar es con mucha pasión y se entregan en cada una de las jugadas que disputan, aunque en ocasiones son bruscos, pero de manera general está sorprendido por el buen nivel de futbol que plasman en la cancha.

Algunos haitianos han tomado la decisión de radicar en Reynosa tras gustarle la cultura mexicana, mientras otros solo están a la espera que se abran las fronteras para continuar con su vida, pero por lo pronto Torres Olvera se ha empeñado en ayudarlos hasta donde puedan sus posibilidades por lo que invita a personas o clubes que se quieran unir a esta causa.

"Que se lleven un bonito recuerdo de Reynosa a lo mejor ya no nos volvemos a cruzar con ellos y yo me pongo en su lugar que estén en un país donde no hablen su idioma, donde están varados que no puedas ni cruzar a Estados Unidos ni regresar a tu país entonces yo creo que eso es una frustración y algo estresante, entonces creo que el rato que vienen a jugar lo disfrutan al máximo y se divierten", finalizó.