El frío agrava crisis de los desplazados en Siria

Beirut, Líbano.

Una ofensiva militar sobre una región del noroeste de Siria controlada por la oposición creó una de las peores catástrofes para los civiles en la larga guerra civil que asola el país. Cientos de miles de personas tuvieron que huir y muchas duermen al aire libre y bajo los árboles con temperaturas gélidas.

La campaña del ejército de Damasco en la provincia de Idlib y en zonas rurales de la vecina Alepo también mató a cientos de civiles, pero el duro invierno ha agravado el dolor.

El clima ha contribuido a al menos 10 muertes: cuatro personas fallecieron por hipotermia, una familia de cuatro murió asfixiada en su tienda y dos más se quemaron cuando la suya se incendió, explicó Mohammed Hallaj, coordinador del Grupo de Coordinación de Respuesta en la zona.

Nizar Hamadi, de 43 años, perdió a su hermano y a otros tres parientes, incluyendo un niño de tres años. La familia tuvo que huir varias veces para esquivar la rápida ofensiva gubernamental y terminó en un asentamiento compuesto por rudimentarias tiendas unidas con palos y telas.

"Fue destino de dios que hiciese mucho frío. Las temperaturas no estaban por debajo de los -8 o -9 (grados Celsius; 15 Fahrenheit) y esto es muy raro en Siria", contó a The Associated Press desde la localidad de Binnish, en Idlib.

El asalto del gobierno, respaldado por Rusia, sobre Idlib, el último bastión de la oposición, dejó más de 830.000 desplazados desde el 1 de diciembre, y la mayoría huyeron a zonas más seguras cerca de la frontera con Turquía, dijo Stephane Dujarric, vocero de Naciones Unidas, el viernes. Al menos 143.000 personas tuvieron que moverse en los últimos tres días.

"Las necesidades humanitarias están creciendo exponencialmente", apuntó Dujarric.