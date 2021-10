El flaco que conquistó al ´Bigotón´

Mario Méndez vive en la memoria de La Fiel, por ser parte de la generación dorada que tuvo al Atlas muy cerca del título en el Verano 1999.

El lateral derecho recuerda su carrera, la que casi se queda en un sueño, ya que lo veían muy delgado.

El odio por las Chivas le creció desde las inferiores de los Rojinegros, aunque su debut en el Clásico Tapatío le dejó un sabor amargo.

LA MAGIA DE ARGENTINA

´El año que jugué en Vélez di cuenta que en Argentina el futbol es una religión. Aquí (en México) te canta una parte de la barra, pero allá es todo el estadio. Cada estadio tiene su magia, jugué en todos, pero cuando más me sorprendí fue cuando fuimos a jugar al estadio de Rosario Central (El Gigante de Arroyito), pero ellos venían mal, habían perdido el Clásico (contra Newell´s Old Boys), les ganamos y la gente igual los apoyaba, y al ver que no se fueron abucheados con sólo 2 partidos ganados hasta la Fecha 11, me impresionó".

LA VOLPE NI LO PELABA

´Yo debuté en agosto de 1998, y en ese entonces Ricardo La Volpe llevaba gente de la Segunda para entrenar. Efraín (Flores) director de Fuerzas Básicas le decía que estaba listo, pero Ricardo decía que estaba muy flaco. Vendieron a Pável Pardo y un día faltaba un jugador, vio que no había más, me dijo que entrara, vio que puse todas las ganas, y de no tomarme en cuenta, le gustó mi actitud. Antes de viajar firmé mi contrato. Después Ricardo dijo que fue la única vez que Efraín tuvo razón para convencerlo de debutar a un jugador".

CLÁSICO DE SINSABORES

´En mi primer Clásico me tocó perder, y si bien nos ganaron 4-2 fue un partido para haber quedado 4-4 ó 5-4, estuvo muy bueno. Fue algo especial porque yo los jugaba desde Fuerzas Básicas, y crecí rodeado de puros Chivas, tenía esa rivalidad, pero jugarlo en un estadio lleno es otro ambiente, fue una emoción muy grande, y aparte meter mi primer gol cuando estábamos 2-0 abajo. Me tocó perder, pero son cosas que te marcan, y tuve que marcar a Manuel Martínez, muy difícil, y después él me enseñó a mandar centros sobre la marcha".

A NADA DE LA GLORIA

´Yo fui muy afortunado, porque era muy fan al Atlas, y luego tuve la oportunidad de estar en una Final contra Toluca. Pero cuando me cayó el 20, fue cuando ganamos la Semifinal al Cruz Azul, cuando íbamos rumbo al hotel de concentración al ver tanta gente en la glorieta de los Niños Héroes, ahí me di cuenta que estábamos muy cerca de lograr algo importante, fue algo que disfruté, claro, después me quedé triste por no ganar, fue una Final con dos equipos grandes, pero el destino nos había marcado que no nos tocaba ser campeones".

EL SUEÑO DE 20 AÑOS

´Tenía 7 años cuando vi el Mundial de México 1986, mi papá me llevó a todos los juegos de Brasil, y en uno de los partidos le dije a él ´sería padrísimo jugar un Mundial´, y 20 años después uno pasa por muchas cosas para lograrlo. En el primer partido contra Irán (en el Mundial 2006), mi mente volvió a aquel día que yo lo soñé, estaba muy emocionado más que nervioso, yo quería que iniciara el juego desde un día antes porque luché mucho, y hoy muchos se dan el lujo de negarse a ir a un Mundial, y antes todos lo soñábamos, y lo disfruté mucho".

