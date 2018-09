Madrid, España

Dada la presencia del terrorífico payaso asesino Pennywise en la secuela de It, todo apuntaba a que el filme acabaría mal. Sin embargo, según ha revelado Gary Dauberman, guionista del filme, el final será descorazonador pero no solo por arte del escalofriante payaso, sino también por parte de los que un día fueron inocentes niños del Club de los Perdedores.

Como dije en la primera (película), tenemos realmente un exceso de calidad", comenzó el guionista durante un encuentro con Slahsfilm. Asimismo continuó asegurando que lo bonito, y a la vez triste, de la secuela es ver en qué tipo de personas se han convertido aquellos niños que fueron "todos juntos al colegio" un día. "Por supuesto, fue genial verles regresar a Derry", expresó.

"Para mí fue muy divertido poder volver a visitar a estos personajes y ver lo que hacen 27 años después. Fue un gran desafío intentar meter todas esas presentaciones de personajes y aquí es donde estamos ahora", dice el guionista que promete un desenlace "satisfará a la audiencia y que tal vez romperá un poco sus corazones".

It 2, producida por New Line Cinema, llegará a los cines el 6 de septiembre de 2019.

(Agencias)

