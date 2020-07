El fantasma de Alex...

Queremos una solución porque van a inundar y nos va a tocar que nos inunden queremos un remedio permanente.¨ Martha Rodriguez, Colonia 10 de Mayo

La historia se vuelve a repetir en Reynosa, el fantasma del huracán Alex de 2010 se hace presente en Reynosa en este 2020, pero ahora por los remanentes del huracán, Hanna, ante la alerta por desbordamiento del río Bravo y vecinos de sectores como 10 de Mayo, claman por una solución permanente ante la avenida del río Bravo.

Son alrededor de 600 familias que habitan en la 10 de Mayo, que cada vez que se abren las compuertas y hay crecida del rio, se ven en peligro.

"Queremos que vengan por nosotros porque no nos inundamos por las lluvias pero están abriendo las compuertas y nos vamos a inundar, queremos que nos saquen, dicen que la 10 de mayo es de alto riesgo, nunca se ha inundado por aguacero, se inunda porque abren las compuertas", dijo Martha Rodriguez a El Mañana de Reynosa.

NO SE VAN

Las familias se aferran y exigen a las autoridades que no abran las compuertas, porque si no las abren no se inundan, sin saber que es parte de los protocolos ante contingencias y que es un trabajo que se realiza por parte de la Comisión Internacional de Limites y Aguas, así como CONAGUA.

Pese a que están en zona irregular y de mucho riesgo, exigen una solución permanente, porque quieren seguir viviendo en la zona y que no es abran las compuertas.

"Queremos una solución porque van a inundar y nos va a tocar que nos inunden queremos un remedio permanente", señaló Martha Rodriguez, vecina de la 10 de Mayo.

ANTECEDENTES

El huracán Alex se formó entre el 24 de junio y el 1 de julio, provocó daños de distintos niveles impactó en dos ocasiones el territorio mexicano, la primera fue en la península de Yucatán, ocasionando daños mínimos y la segunda fue en el noreste del país, donde tocó tierra como categoría 2 -en la escala Saffir-Simpson-, afectando a los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde los daños fueron bastante severos.

Sus efectos más intensos se sintieron en las grandes urbes de esa región como Reynosa y ahora los efectos de Hanna, que han afectado a Coahuila y Nuevo Leon, han originado que se abran las compuertas lo que provocará inundaciones en las zonas de riesgo del río Bravo.

Los remanentes de Hanna, serán parte de la avenida del río que se anunció desde la tarde de este lunes.