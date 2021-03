El éxito de la nostalgia: Disney Plus desafía a las grandes plataformas en la batalla de la nueva televisión

En los últimos meses, sorprendiendo hasta a sus propios dueños, la compañía no ha hecho más que ganar usuarios, cosechar éxitos, marcar tendencias y, según a los expertos, asustar a la competencia. Ahora es un ratón quien hace temblar a Netflix.

Hoy, Disney Plus tiene 95 millones de suscriptores, casi el doble que en noviembre, 50 millones, según el informe de resultados del primer trimestre fiscal publicado hace unos días por la empresa. Todavía está muy lejos de los 183 millones de Netflix, los 150 millones de Amazon Prime y los 140 millones de HBO. Pero es un éxito logrado en tan solo 15 meses. Las cifras de Disney aumentan a 146 millones si se tienen en cuenta las suscripciones a otros productos de la compañía, como Hulu (38,8 millones) y ESPN Plus (11,5 millones). Disney también predice que es transmisión alcanzarán entre 300 y 350 millones de suscripciones totales para el año fiscal 2024. Y el mercado se perfila como un escenario próspero.

Radiodifusión de televisión (transmisión, en inglés) ya asume 25% el mercado mundial de la televisión, después de capturar alrededor de 900 millones de usuarios, según último informe de audiencia empresa de medición y análisis de datos Nielsen Holdings. Pero además de los números, el éxito de la compañía también se puede atribuir a dos de sus puntos fuertes: su extenso e icónico catálogo y su éxito en hacer lo contrario de sus competidores.

Éxitos, princesas y familias

A diferencia de Netflix, Disney no promete un nuevo programa de televisión o película todos los días. Y si produce y lanza contenido nuevo, lo hace gota a gota, episodio a episodio (como con Visión Wanda Y El mandaloriano) y no durante temporadas completas, como Netflix. Tampoco busca películas o series de televisión de éxito de otros productores para alimentar su cartelera. Tu apuesta está en los clásicos y éxitos que ya has conquistado; aunque algunas datan de 1950, como La cinderela.

Por José María Benito, Director del Diplomado de Especialización en Producción de Series de Televisión y Catedrático de Estructura del Mercado Audiovisual de Universidad Villanueva, hay una lógica muy clara detrás de la estrategia de Disney Plus en tu muñeca con Netflix. "Disney ya ha realizado una importante inversión para adquirir producciones con un Club de fans [una aficióna] millonario y estudios a nivel de Fox, lo que limita su participación de inversión en la nueva producción original ", dice Benito. Y sugiere que esta es la razón por la que la empresa no está produciendo contenido nuevo en masa, o al menos no al nivel de su competencia.

"Su estrategia es explorar su catálogo e incrementar el esfuerzo inversor en producciones originales a medida que la incorporación de nuevos suscriptores lo permita. Al contrario, una Netflix con menos vestuario, no tiene más remedio que atraer nuevos suscriptores inundando su plataforma de producción con otras y originales, con grandes inversiones ", explica. Y por ahora, la millonaria inversión para la casa de Mickey no es tan urgente.

"La estrategia Disney Plus parte de la garantía de la compañía de que su catálogo es y será muy solicitado y consumido en el ámbito familiar", afirma Nicolás Grijalba, catedrático de Historia del Cine y director de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual de Universidad Nebrija. «No importa cuánta innovación queramos ver, Disney Plus es Disney, es decir, la megacompañía todopoderosa que siempre ha garantizado el entretenimiento familiar», dice. Elena Neira, investigadora especializada en nuevos modelos de distribución audiovisual, está de acuerdo. "Obviamente, el escenario en el que ha crecido Disney Plus es muy diferente al de Netflix, ya que el mercado es más maduro, tiene una situación ideal debido al aumento del consumo de entretenimiento online en parte por la pandemia y la musculatura en forma de propiedades intelectuales. eso hace que la plataforma sea muy atractiva porque cubre un nicho único: las familias ", enfatiza Neira.

Si se trata de públicos, Disney Plus fue para los más fieles, o al menos así lo confirman tus datos. Benito enfatiza la audiencia infantil de las familias y la oportunidad que existe en los países en desarrollo. "En mayor o menor medida, siempre habrá una audiencia infantil en el mundo, especialmente en los países menos desarrollados, que tienen las tasas de natalidad más altas. Mientras sigan creciendo económicamente y mejorando su nivel de vida, la suscripción a plataformas de pago será normal, como ahora es en estos países tener un teléfono móvil, por ejemplo ".

En América Latina, por ejemplo, la cantidad de suscriptores aumenta a pasos agigantados. En 2018, Netflix tenía alrededor de 17 millones de usuarios en la región. De acuerdo con Statista, se espera la cantidad de suscriptores de Netflix en América Latina superar los 34 millones este año y llegar a más de 42 millones de suscriptores en 2025. Según con un estudio del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, publicado por BBC, América Latina y el Caribe tendrá su mayor población en 2055, con 715 millones de habitantes.

Mantente relevante

El poder de los clásicos no debe subestimarse, especialmente porque apelan a la nostalgia y la venden. El éxito de Disney Plus es una prueba viviente. Para muchos adultos, es una forma de revivir buenos momentos de la infancia con las películas Tarzán, Blancanieves o El Rey León, y transmitir esa emoción a sus hijos. "Los clásicos siempre estarán presentes para adultos, padres y los más pequeños", dice Grijalva, aunque subraya que no solo los espectadores viven de los clásicos y que la novedad también está en la agenda. «Es por eso que la maquinaria de Disney no se detuvo y la revisión constante de estos clásicos, la humanización [rodaje con actores de clásicos de los dibujos animados] de ellos -por regla general con resultados decepcionantes en calidad, no tanto en taquilla- está ahí y funciona ", explica.

Pero incluso si su línea de contenido responde a públicos muy diversos y su catálogo tiene un alcance específico, siempre se necesitará contenido nuevo. «Disney está listo para esto», dice Neira, y los éxitos de los últimos lanzamientos de plataformas (como Wanda Vision) más los planes de la compañía lo demuestran.

Además de revivir los clásicos con nuevas tecnologías, Disney ha prometido nuevos títulos. En diciembre, la empresa reveló que está detrás de la producción de 105 nuevas películas y series de televisión. Pero, para lanzarlos, seguirán su estrategia: los lanzarán a lo largo de los años, no todos en 2021. Es decir, no harán un Netflix. "En cierto modo, tiene sentido que esta empresa [Disney] uno que propone una cierta relajación en la producción y exhibición de contenidos, porque también es una forma de regular el consumo compulsivo que hemos vivido en los últimos años ", sugiere Grijalva. Y es que estar expuesto a tanto contenido nuevo -que se ha incrementado debido al encierro derivado de la pandemia del coronavirus- puede cansar al espectador o desinterés, como sucedió con Quibi, una plataforma móvil impulsada por grandes estrellas de cine que ha fracasado ruidosamente. .

La lección de Disney es clara. Ante la crisis, debemos innovar. La empresa vio cómo la pandemia vaciaba sus catorce parques temáticos en Los Ángeles y Orlando (EE. UU.), París y Hong Kong, uno de sus principales músculos financieros. También sufrió el colapso de la industria de los cruceros y el abandono de los cines. Pero Disney Plus, que hoy es la gallina de los huevos de oro, ha puesto a dormir en paz a la empresa, por ahora.