El excandidato presidencial Ricardo Anaya dice que regresa de lleno a la vida pública

Tras dos años de retiro, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, dijo que regresará de lleno a la vida pública, con el propósito de ayudar a construir un mejor futuro para México.

Por medio de un video, el político queretano advirtió sobre "los graves riesgos que corremos" si no corregimos el rumbo del país.

El panista reconoció que perder la elección de 2018 fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba su carácter.

"Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente".

"Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía: aún antes de la pandemia del coronavirus México tuvo su peor desempeño en una década; la inseguridad: el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros, hace más de 20 años".

Señaló que con el cuento de que el Presidente es honesto, la corrupción se tolera en el círculo cercano al propio Mandatario y sobre el manejo de la pandemia dijo que éste ha sido un desastre.

"¿Cómo se atreven a decirnos que vamos bien, cuando México es el cuarto país de todo el mundo en el que más personas han perdido la vida?".

Anaya Cortés dijo que para corregir ese rumbo están las elecciones de 2021 y 2021, además que durante las próximas 12 semanas presentará un video, que forman parte de los 12 capítulos de un libro que prepara, con su visión sobre los problemas que México enfrenta y sus propuestas.

Ricardo Anaya adelantó que, cuando la pandemia lo permita, recorrerá toda la República para visitar las universidades, a las colonias y a las comunidades para platicar con los ciudadanos.