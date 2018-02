El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl presentará holograma de Prince

Justin Timberlake prometió que haría bailar a todos en el medio tiempo del Super Bowl, pero no dijo nada acerca de que también los muertos lo hicieran.

El cantante estadounidense, que se hará cargo del espectáculo, actuará junto con un holograma de Prince, quien murió en 2016 a causa de una sobredosis de opiáceos.

Prince nació en Minneapolis y en 2007 bajo una lluvia torrencial se encargó del cantar durante los 15 minutos que dura el entretiempo.

La idea de un holograma Prince fue presentada en abril por la hermana del artista afroamericano, Tyka Nelson, cuando aparecieron los primeros informes sobre quien actuaría en el US Bank of America.

Timberlake celebró recientemente una fiesta para escuchar su nuevo álbum, "Man of the Woods" en el emblemático complejo Paisley Park de Prince.