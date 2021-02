El equipo brasileño no es nada extraño

"Tenemos que darle vuelta a la página de lo que pasó con el equipo coreano y lo que vamos a enfrentar con el equipo brasileño, pues no es nada extraño para nosotros. Tuvimos una participación en la cual llegamos a una Final contra River, enfrentamos al Inter de Porto Alegre, y es algo similar a lo que enfrentamos mañana", dijo el brasileño en conferencia.

"El equipo esta totalmente empapado, enterado de lo que es el equipo Palmeiras, de la forma del futbol brasileño. No creo que no haya nada que no sepamos".

Noticia Relacionada Abuelo pierde control de camioneta y se estrella en tienda

Aunque está consciente de la relevancia del partido, Ferretti dijo que el duelo más importante para la institución será llegar a la Final, pero antes tienen que superar al complicado Palmeiras.

"Para nosotros el partido más importante es el que sigue y mañana no es la excepción, vamos paso a paso buscando metas y objetivos, solo pensamos en mañana y hacer las cosas bien", resaltó el DT.

"Mucha gente habla que el equipo brasileño tiene esto y lo otro y no es ninguna novedad. Pero también estoy muy confiado en lo que tenemos nosotros, en la capacidad para buscar contrarrestar y saber imponer el futbol que pretendemos".

El "Tuca" mencionó que cuenta con el plantel completo para el domingo, tras completarse la recuperación de Javier Aquino, quien sufrió un golpe en la cabeza ante el Ulsan Hyundai FC.

A Ferretti no le trae un sentimiento especial enfrentar al Palmeiras, equipo del país donde nació, y sentenció que buscarán enfrentarlo con respeto al igual que todos sus rivales.

Tigres buscará el pase a la Final del Mundial de Clubes en Qatar este domingo, cuando se enfrenten al Verdao a las 12 del mediodía en el Estadio Qatar Foundation.