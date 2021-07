El dúo francés con casco compartió la noticia el lunes en un video de 8 minutos llamado "Epílogo". Kathryn Frazier, publicista de la banda desde hace mucho tiempo, confirmó la ruptura de The Associated Press.

Daft Punk, compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, ha tenido un gran éxito a lo largo de los años, ganando seis premios Grammy y lanzando éxitos internacionales con "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger" y " Tener suerte."

Noticia Relacionada El dúo ganador del Grammy Daft Punk se separa después de 28 años

Bangalter y de Homem-Christo se conocieron en una escuela de París en 1987. Antes de Daft Punk, formaron una banda de indie rock llamada Darling.

Formaron oficialmente Daft Punk en 1993, y los músicos con casco, mudos y misteriosos lanzaron su álbum debut, "Homework", en 1997. Primero encontraron el éxito con el éxito internacional "Da Funk", que encabezó las listas de baile de Billboard y les valió su primera nominación al Grammy. Un segundo éxito número uno y una nominación al Grammy le siguió con "Around the World".

Daft Punk pasó un tiempo de gira por todo el mundo y alcanzó mayores alturas con su segundo álbum, "Discovery" de 2001. Incluyó el éxito contagioso "One More Time" y "Harder, Better, Faster, Stronger", que Kanye West convirtió en su propio éxito "Stronger", lanzado en 2007. Le ganó a West el Grammy a la mejor interpretación de rap en solitario en el 2008 show, donde West y Daft Punk actuaron juntos en el escenario.

Un año después, una versión en vivo de "Harder, Better, Faster, Stronger" le valió a Daft Punk el premio Grammy a la mejor grabación dance, su primera victoria, y su álbum "Alive 2007" obtuvo el premio al mejor álbum electrónico / dance.

Pero fueron los Grammy de 2014 donde Daft Punk realmente tomó el centro de atención, ganó el álbum del año por "Random Access Memories" y hizo historia como el primer acto electrónico en ganar el mayor honor en los Grammy. El dúo ganó cuatro premios esa noche, incluido el récord del año por su gran éxito "Get Lucky", con Pharrell Williams y Nile Rodgers.

"Random Access Memories" fue considerado como un álbum de género que se destaca por su mezcla de instrumentación en vivo, sonidos disco, funk, rock, R&B y más. Rolling Stone lo ubicó en el puesto 295 en su lista de los "500 mejores álbumes de todos los tiempos" el año pasado.