El dropshipping, un modelo de negocio con múltiples ventajas

Últimamente se escucha mucho hablar acerca del dropshipping en el ámbito del comercio electrónico, y es que este nuevo modelo de negocio ha logrado cambiar la forma mediante la cual los vendedores online llevan a cabo sus ventas.

Hasta hace pocos años, los comerciantes necesitaban disponer de un espacio físico donde almacenar y vender sus productos. Sin embargo, en la actualidad todo es muy diferente. Ya no es necesario que los vendedores tengan de manera obligatoria un almacén o stock guardado para ser el propietario de una tienda.

-

¿Cómo funciona el dropshipping?

Para llevar a cabo la técnica de comercio electrónico dropshipping, el vendedor solo tendrá que crear una página web en la cual pondrá a la venta los productos que desee. Cuando un cliente realice un pedido, este deberá comunicárselo al proveedor, el cual se encargará de su preparación, empaquetado y envío en nombre del dueño de la tienda.

El dropshipping elimina el riesgo de tener un inventario de productos que quizá no se vayan a vender. Además, actualmente los usuarios tienen a su disposición herramientas como Oberlo que les ayudarán a encontrar e importar productos de dropshipping a su tienda online y enviarlos a sus clientes con pocos clics, así como a administrar su comercio electrónico con facilidad, lo cual es una gran ventaja.

-

Recomendaciones para las personas que quieren iniciarse en dropshipping

En primer lugar es fundamental elegir un buen nicho de mercado, y en el caso de que el sector al cual pertenece el negocio del usuario sea muy competitivo, es preciso incluso afinar un poco más, es decir, escoger un micronicho de mercado.

El individuo también debe llevar a cabo un análisis para averiguar si los productos que desea vender en su tienda de dropshipping son demandados por los usuarios, ya que a pesar de que no los tenga guardados en un almacén y, por lo tanto, no pase absolutamente nada si no los vende, su comercio electrónico tendrá más éxito si cuenta con productos que tengan salida.

Es esencial que el usuario invierta en conocimiento en cualquiera de las fases de su proyecto, aunque evidentemente más en la inicial. Para ello puede buscar información a través de los motores de búsqueda, consultar en blogs e incluso preguntar a profesionales en este ámbito.

-

Elige proveedores de dropshipping confiables

Resulta imprescindible encontrar un dropshipper o proveedor de dropshipping en el que se pueda confiar, y es que cabe mencionar que este tendrá una parte del control del comercio electrónico, ya que será el encargado de preparar los pedidos realizados por los clientes y enviárselos. Por lo tanto, en el caso de que cometa algún fallo, el propietario de la tienda online será el que tendrá que responder ante estos. Por esta razón, la confianza entre el distribuidor y el dueño de la página web es muy importante, ya que sino no habrá nada que hacer.

Existen diversas opiniones acerca de lo que convierte a los dropshippers en profesionales de confianza, aunque en muchas de ellas se coincide en que es necesario buscar críticas, reviews y opiniones en la red sobre el proveedor con el que se pretende trabajar. Para encontrarlas se puede llevar a cabo una búsqueda online poniendo el nombre del dropshipper junto a las palabras "fraude" o "estafa". Si aparece algún resultado, más vale no contar con ese proveedor y buscar a otro. También es buena idea buscar si existen valoraciones de los usuarios sobre su experiencia con el distribuidor elegido.

En el sitio web de un negocio legal tiene que aparecer obligatoriamente una información esencial. Por lo tanto, el interesado puede investigar un poco para comprobar si esta se encuentra en el del proveedor con el que desea trabajar. También puede averiguar si ese negocio está dado de alta en el Registro de Empresas e incluso pedirle al dueño del mismo que le muestre la licencia. Si todo es correcto, este no tendrá ningún problema en hacerlo y tampoco en resolver las dudas del propietario de la tienda online.

Cómo escoger a los dropshippers adecuadosCuando el individuo haya descartado a los distribuidores que no sean de confianza, tendrá que decidir con cuáles quieren trabajar entre los restantes, lo cual le puede resultar una tarea bastante complicada. Para que le sea un poco más fácil puede comparar el margen de beneficio que le dejan los proveedores y elegir aquel que sea más razonable, ya que hay que tener en cuenta que los clientes no querrán comprar un producto que sea demasiado caro, por eso es preferible trabajar con dropshippers que ofrezcan precios competitivos.





Los distribuidores deben permitir al individuo personalizar etiquetas, albaranes y pegatinas con el nombre de su comercio electrónico para que los clientes reconozcan que este es el propietario de la mercancía. Además, también se debe tener en cuenta la política de envío del dropshipper.