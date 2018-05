El dramático baile de Chris Hemsworth

Chris Hemsworth ¡bailó un tema de Miley Cyrus!

El actor, de 34 años, se movió dramáticamente al ritmo de "Wrecking Ball", junto a sus hijos Tristan, India Rose y Sasha, según consta en un video publicado por la cantante. En el clip también aparece un perro blanco que le hace gracias al intérprete de Thor.

La grabación, en poco más de 12 horas, suma más de 19 mil retweets y 103 mil 'Me Gusta'.



Cyrus conoció al hermano de Chris, Liam, en el 2009, durante la filmación de la película La Última Canción, que ambos protagonizaron.



Liam y Cyrus comenzaron a salir y anunciaron en mayo del 2012 su compromiso matrimonial, pero poco más de un año después terminaron la relación.

En enero del 2016 se reconciliaron y han sido pareja desde entonces.

What started as a ground breaking music video ended in a savage attack by a cowardly K9. Never work with Kids or Animals. #wreckingball #wreckingdog #daddydaycare #murderonthedancefloor @mileycyrus @liamhemsworth pic.twitter.com/1xuNLd3xdQ