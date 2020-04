El drama de Venecia sin los turistas ante la pandemia del coronavirus

Venecia, la ciudad que tuvo que poner molinetes y cobrar una tasa de acceso para limitar la cantidad de visitantes, se encuentra de puertas abiertas pero desierta. Ya no hay que esperar a que se abra un hueco entre los turistas sobre el Puente de Rialto para poder admirar la belleza del Gran Canal. Ni se camina esquivando a los grupos que van detrás de una banderita, ni se hacen largas las para subirse al vaporetto, ni se escucha aquel murmullo permanente en casi todos los idiomas del planeta.

Como una ciudad-balneario cuando termina el verano, la Venecia en tiempos de pandemia de coronavirus quedó vacía y muda, habitada solo por sus residentes, que además no la pueden disfrutar debido a las medidas de connamiento obligatorio. "Lo más extraño de todo es el silencio, lo único que se escuchan son las gaviotas que sobrevuelan la ciudad buscando alimento. No estamos acostumbrados a este tipo de silencio, a no sentir más el rumor permanente de las valijas que arrastran los turistas", le dice a BBC Mundo Giacomo Cosua, fotoperiodista veneciano de 36 años. Es fácil imaginar ese vacío en una ciudad acostumbrada a recibir 30 millones de turistas al año (con 80.000 residentes registrados). Y es lógico sospechar que ese vacío impacta directamente en los bolsillos de una población que ha hecho del turismo su principal fuente de ingresos.

Primeros balances

"Es un drama. Solo en el sector hotelero tenemos 10.000 personas desocupadas, parcialmente despedidas o en seguro de desempleo. El turismo deja en Venecia 3.000 millones de euros al año (US$3.280 millones) y estamos estimando una caída de al menos un 70%", señala Claudio Scarpa, director de la Asociación Veneciana de Hoteleros. En los 300 hoteles que tiene la ciudad, el ingreso turístico de marzo cayó en un 98% con respecto al mismo mes del año pasado.

Esta caída abrupta de los ingresos se traslada a toda la cadena: restaurantes, bares, negocios de venta de souvenirs y artesanías, transportistas, verduleros, pescadores, industria cultural, museos y los contadores que le llevan los números a todos los anteriores. En el puerto de Venecia, trabajan unas 10.000 personas, de las cuales 4.000 se dedicaban al turismo receptivo de cruceros. Todos esos puestos, si no se perdieron ya, están en riesgo.

Solo el "impuesto de pernoctación" que cobran los hoteles a sus pasajeros representaban para la alcaldía 30 millones de euros (US$32,8 millones) al año. Esto tendrá un impacto directo en muchos de los servicios a los ciudadanos, como por ejemplo el mismísimo transporte público. "En este momento nuestra empresa de transporte está en problemas. Sin ese dinero no podrá garantizar los servicios que ofrecía", cuenta Venturini. Tampoco la tienen fácil los 433 gondoleros habilitados y registrados. "No tengo mucho para decirte, estamos en cero ingresos", cuenta uno de ellos, Emiliano Lorenzato, de 42 años, gondolero desde sus jóvenes 22.