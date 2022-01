El disparo al azar de Eleno Treviño, 1910

El incidente

Como a las seis de la tarde después que lo rasuraron, Jesús salió para tomar el camino de los Palos Blancos, rumbo a su casa. Unos momentos después de su salida iba atravesando un derramadero y en un estero frente a una noria vio como a doscientos pasos de donde estaba a unos individuos, los cuales no supo quiénes eran. Al poco tiempo sonó el disparo de un arma de fuego, la cual le causó una herida.

Entonces les gritó que no tiraran. Ellos contestaron riéndose, que no se asustara. Jesús les volvió a gritar, diciéndoles que no se asustaba pero que ya le habían pegado. En esa ocasión los individuos desconocidos no dijeron nada. Fue hasta que llegó a la casa del Sr. Jesús Quintanilla, donde se hospedaba con su familia, que le contó al primero lo que le había pasado. Por lo que el Sr. Quintanilla decidió dar parte al Juez Auxiliar de la Sección 8ª, Marcelino Salazar en el rancho Veracruz.

Fue entre las seis y siete de la tarde que, Jesús Quintanilla le avisó de lo sucedido a Marcelino Salazar, quién empezó a indagar en los ranchos inmediatos quiénes habían andado en aquellas horas. Indagó que habían sido los hermanos Faustino e Isidro Zamora, Rafael Herrera y Eleno Treviño. Muy pronto el Juez Auxiliar reunió a cuatro vecinos, con los que se dirigió a la casa de cada uno de los citados.

Después que los encontró reunió a los cuatro, preguntándoles quién de ellos había disparado el arma de fuego esa tarde. Todos contestaron que había sido Eleno Treviño, quien también lo admitió. Los cuatro ignoraban que el disparo hubiese herido a alguien. Eleno le dijo al Auxiliar de Juez que había disparado con la pistola que llevaba consigo. Ahí, Marcelino Salazar lo declaró arrestado, conduciéndolo a la villa al día siguiente, junto con el herido.

La averiguación

Como a las 10 de la mañana del día 18 de agosto, el Juez Auxiliar Marcelino Salazar dio parte de los sucesos en Reynosa de lo acaecido en la Sección 8ª al alcalde 3º Constitucional de la villa, Zeferino Ríos. Éste abrió la averiguación nombrando al Dr. Jacinto L. Ramírez e Ildefonso E. Rodríguez, médico y empírico respectivamente, como peritos para que dictaminaran sobre la herida del afectado Jesús Cavazos.

La herida provocada con arma de fuego se encontraba situada en el límite inferior de la pared externa del hueco de la axila derecha de Jesús Cavazos. Esta lesión era un orificio de entrada del proyectil que afectó la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis de envoltura, el músculo coracobraquial, cortó porción del bíceps y superficialmente el hueso. Pero esta lesión era de las que no ponían en peligro la vida del paciente, el cuál generalmente curaba después de 15 y antes de 60 días. Había la posibilidad que dejara dificultad para el movimiento de abducción del brazo. Esto era lo que declaraban los dos peritos sobre el lesionado.

La lesión había sido causada por una pistola calibre 44 marca Winchester. El arma se le entregó al juzgado de Reynosa con cuatro casquillos cargados y dos percutidos. En ese mismo día, alcalde 3º le tomó las declaraciones al Juez Auxiliar de la Sección 8ª y al herido Jesús Cavazos, quienes narraron sobre los hechos descritos arriba.

Las declaraciones

El día 19 de agosto de 1910, el Juez Zeferino Ríos le tomó las declaraciones al acusado Eleno Treviño, a sus amigos Rafael Herrera, Faustino e Isidro Zamora. Los cuatro tenían 20, 22,23 y 25 años de edad respectivamente y todos eran vecinos de la comunidad rural o rancho conocido como La Mesa.

En la tarde del día del suceso, Eleno Treviño se encontraba en la casa del barbero Ambrosio Zamora, hermano de Isidro y Faustino, en el rancho La Mesa. A ese lugar llegó también Jesús Cavazos para rasurarse y hacerse el pelo, fue allí en donde se conocieron por primera vez. Ambos estuvieron platicando amistosamente con el barbero Ambrosio, ahí en La Mesa.

Serían como las seis de la tarde que se despidió Eleno de la casa de la barbería, dirigiéndose para su casa, desde donde llevó uno de sus caballos para darle agua en la noria. En ese mismo terreno de La Mesa ya estaba Rafael Herrera dándoles agua a algunos de sus animales. Ambos entraron en conversación.

Los dos hermanos Zamora, Isidro y Faustino, habían estado esa tarde en Estación Canales, la cual se encontraba a pocos kilómetros al sur de La Mesa. Serían como las seis o seis y media de la tarde que pasaron por la noria, viendo allí a Eleno y a Rafael, por lo que se detuvieron a saludarlos. Isidro Zamora siendo muy amigo de Eleno le dijo traveseando que, "él nomás con la pistola en la cintura, pero sin parque."

En eso, Eleno Treviño le contestó que, sí la traía cargada y sacándola disparó un tiro al aire. Aunque era ya tarde, en el terreno todavía se podía distinguir a cualquiera perfectamente, pero no vieron a nadie según Isidro Zamora. Según éste dijo que solo oyeron a alguien que les gritó, que no tiraran, pero supusieron era su hermano el peluquero que se acercaba a la noria para darles agua a sus animales.

En eso, Eleno le gritó "no se asuste ahijado, que es al aire." Rafael declaró algo similar sobre que, al poco tiempo del disparo vieron a un hombre que bajó al plan, oyendo que no tiraran. A la contestación de Eleno que no se asustaran, el individuo gritó que lo habían herido. Rafael decía que no le hicieron caso porque juzgaban que era imposible que fuera cierto. Creyeron que era el barbero, quién llegaba con sus animales. Ambrosio les dijo que él no había gritado, sino otro hombre que venía pasando por allí.

Faustino Zamora declaró que después del disparo no vio a nadie que atravesara por el camino, ni oyó que alguien gritara, pero que tal vez los otros sí lo escucharon. Cuando le preguntaron a su hermano Ambrosio si había gritado, éste lo negó.

El inculpado Eleno Treviño expuso que cuando disparó, un individuo iba atravesando el camino; y no supieron su identidad por ser bastante tarde. Qué después de que llegó a la noria, el peluquero Ambrosio les dijo que para qué habían tirado y Eleno le dijo que todo era una travesura. Cada uno de los amigos se retiraron de la noria sin saber que habían herido a Jesús Cavazos. Fue después que el Juez de la Encargatura, Marcelino Salazar, los juntó a los cuatro con Jesús Cavazos que entendieron el daño del disparo.

La defensa

A Eleno Treviño, debido a que el procedimiento era de oficio, el alcalde 3º Ríos le decretó en formal prisión por ser responsable del delito de lesiones inferidas a Jesús Cavazos. Según su media filiación, Eleno Treviño era un joven de 20 años de edad, de 1.63 m de estatura, color aperlado, cabello negro, frente regular, ojos negros, ceja negra escasa, nariz y boca regular, bigote y su cara un poco hoyosa por viruela.

El 25 de agosto de 1910, el Juez de 1ª Instancia de la 3ª Fracción Judicial, Lic. Maclovio C. Sierra, giró órdenes, para que el alcalde 3º de Reynosa enviara bajo custodia a Eleno Treviño a la cárcel de Matamoros. Allá se volvieron a nombrar peritos para revisar el avance de salud del herido Jesús Cavazos. Para finales de septiembre de 1910, el médico cirujano Jacinto L. Ramírez certificaba que el herido Cavazos estaba sano de las lesiones adquiridas en agosto.

El 8 de octubre, Eleno Treviño nombró como su defensor en el caso al Lic. Eufrasio Pérez, quién reclamaba que Eleno había inferido por casualidad y sin ninguna intención, la herida de Jesús Cavazos, por haber disparado al aire en respuesta de una pregunta irónica de uno de sus amigos, Isidro Zamora. Ejecutó el disparo en un lugar donde no acostumbraba pasar la gente a la hora del crepúsculo. El disparo fue a una distancia de 150 m de la herida, hecho por su torpeza, imprudencia y por no haber tomado precauciones más escrupulosas.

La sentencia por el delito de lesiones fue compurgada a Eleno Treviño el 28 de octubre de 1910, por el Juez de 1ª Instancia de Matamoros, Lic. Maclovio C. Sierra. La resolución fue aceptada por el Magistrado de la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia. Eleno había estado en prisión en Reynosa y Matamoros desde el 18 de agosto de 1910, todo por disparar al aire al azar con su Winchester calibre 44.

Dictamen del Dr. Ramírez sobre la lesión del herido Jesús Cavazos. (AMR)