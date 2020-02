El discurso del estado de la Unión exhibe la hostilidad política en EUA

La noche empezó ruda. Donald Trump subió a la tribuna de la Cámara de Representantes para pronunciar el anual Discurso del estado de Unión, una de esas fechas cumbre de la agenda de un presidente, y negó el saludo a la presidenta de la Cámara y tercera autoridad de la nación, Nancy Pelosi. El republicano se dirigía al país en unas circunstancias excepcionales, a un día de recibir el veredicto —previsiblemente absolutorio— en el juicio político por el escándalo de Ucrania, impulsado por los demócratas, con Pelosi a la cabeza. A partir de ahí, durante una hora y 18 minutos, el mandatario hizo lo más parecido a un mitin de sello trumpista, presumiendo de economía, sacudiendo a la inmigración y con toques de show televisivo. Al terminar, Pelosi rompió los folios del discurso del presidente con evidente desprecio. Cuando la prensa le preguntó después por qué, la veterana política respondió: "Porque era algo cortés considerando la alternativa. Qué discurso tan sucio".

WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P