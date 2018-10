El diputado Luis Fernando Salazar se va con Morena

El ex senador y hoy diputado federal panista, Luis Fernando Salazar renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) de más de 23 años.

De acuerdo con fuentes cercanas a la bancada de Morena confirmaron, que el hoy diputado federal, se incorporará las filas de esta bancada.

A través de sus redes sociales, el también ex aspirante a la gubernatura de Coahuila publicó una carta dirigida a la presidenta estatal panista en Coahuila, María Eugenia Cázares Martínez, en la que dice que reconoce con tristeza que hoy el PAN se ha convertido en un rehén de sus propios actos, se encuentra sumido en una confusión que no le permite avanzar, y peor aún, no permite actuar a quiénes obtuvieron el respaldo de los ciudadanos.

"No puedo ser consecuente con un partido que desde su crisis organizacional desdibuja la oposición que el país merece, siendo sordo al mandato de cambio que han exigido los ciudadanos y empujado a quiénes tenemos una responsabilidad frente a la gente, a permanecer en el silencio a expensas de la defensa de lo que uno cree. Por esta razón, presentó hoy mi renuncia formal al Partido Acción Nacional", explica en su misiva.

"Hoy, tras una profunda reflexión, he decidido renunciar al Partido Acción Nacional, les comparto mi carta de renuncia, en donde doy a conocer los motivos de mi separación, muchas gracias por el apoyo que siempre he recibido", posteó en su Facebook.

El pasado 17 de enero del 2017, EL UNIVERSAL publicó que el PAN en Coahuila se había fracturado en la definición de su candidato a la gubernatura.

El entonces senador con licencia y aspirante a la gubernatura de Coahuila, Luis Fernando Salazar, aseguró que el método de selección del aspirante es una farsa y acusó a Ricardo Anaya y al secretario general del blanquiazul, Damián Zepeda de querer imponer a Guillermo Anaya como abanderado panista.

En conferencia de prensa, Luis Fernando Salazar aseguró que participó en el proceso interno de buena fe, pensando que habría un método innovador y que recogería las opiniones de todos los sectores, sin embargo estuvo descompuesto y amañado.

"Este no ha sido el caso en los últimos comicios del partido en Coahuila donde en vez de eso, ha existido una farsa en la que se han seguido una serie de reglas que han imposibilitado la competencia entre los candidatos, y le han dado preferencia a una encuesta que ha estado manipulada para favorecer a un candidato", describió en aquella ocasión.