El diálogo es el camino: Dirigente del INBA

Cd. de México.- "El presupuesto con el que cuento para hacer lo que toca hacer este año no es un obstáculo", ataja Lucina Jiménez.

La reducción este año al presupuesto del INBA, instituto que encabeza desde el 5 de diciembre pasado, se cifra en 176.5 millones de pesos con respecto a 2018, quedando en 3 mil 84 millones 290 mil 425 pesos.

"Sí sé que no puedo desplegar todo lo que podría, pero no es un obstáculo", reitera en entrevista.

Explica que la reducción se aplicará a la renta de vehículos para funcionarios, desde la dirección general hasta los museos.

Prevé, además, ahorros con algunos gastos planeados "de más". Por ejemplo, al asumir el cargo, halló una gran cantidad de viáticos asignados a su oficina que no serían usados.

Jiménez descarta afectar planes y programas.

"Todas la coordinaciones van a operar con el mismo presupuesto que tuvieron el año anterior", dice en su oficina en el cuarto piso del Palacio de Bellas Artes.

Significa el regreso de la antropóloga al servicio público al aceptar la invitación al cargo por parte de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y después de participar en el proceso de transición. Jiménez fue directora del Cenart hasta 2005, y después dirigió sus esfuerzos desde la sociedad civil.

"Estoy emocionada. Ya superé el susto de si venía o no venía. Entre el Presidente (López Obrador), Ale (Frausto) y mi hija me convencieron", comparte.

Anunciará la semana próxima al equipo que habrá de acompañarla en su gestión. Fija sus prioridades: recuperar el liderazgo del INBA en la definición de políticas artísticas, la educación artística y buscar herramientas contemporáneas para la defensa del patrimonio artístico de los siglos 20 y 21.

"El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es la casa de los artistas de México que tiene que trabajar el INBAL de la mano del Fonca, porque el ecosistema artístico está dividido en varias instituciones, pero es facultad del INBAL el trazo de la política artística y no puede renunciar a eso. Lo que tenemos que hacer es reformularla en un espacio de colaboración con todas las instancias de la Secretaría de Cultura (SC)", expone.

La antropóloga, nacida en 1959, señala que México necesita de sus artistas: "Los artistas también son pueblo y no me gusta la idea de que se les coloque como fifís".

Jiménez se propone fortalecer la dimensión nacional del Instituto. Anticipa, por ejemplo, la creación de la Red Nacional de Museos del INBA.

"Necesitamos repensar cuáles son los modelos de gestión contemporáneos para museos. Hoy en día hemos de revisar conjuntamente sus identidades y sus procesos de realización social y las maneras colaborativas como podemos trabajar", anuncia.

Una red que irá involucrado a recintos de otros estados. Marco de Monterrey, ejemplifica, ya mostró interés en unirse a la red, cuyo diseño se elaborará a partir del diálogo con los museos con los cuales ya se comenzó a trabajar. En esta dirección camina el nuevo circuito "Arte y migración", presentado el 13 de diciembre en Michoacán.

Jiménez explica que hay un rediseño en marcha de las compañías. Su primera reunión fue con la Compañía Nacional de Danza, en diciembre pasado. Un "diálogo abierto, fructífero y sincero", asegura.

"¿Por qué lo hicimos? Porque la última vez que habían bailado, bailaron bajo protesta; llevaban mucho tiempo sin dirección artística y estaban a punto de entrar al Cascanueces. Sabemos que es un reto de alto rendimiento y no queríamos que se fueran a bailar la última temporada y regresaran sin saber qué había pasado".

Al interior del INBA se están llevando a cabo mesas de diálogo entre las Coordinaciones Nacionales de Teatro, Música y Ópera, Literatura, Artes Visuales y Danza con miras a impulsar el trabajo interdisciplinario.

Pretende dar continuidad a las mesas de transición. "No hemos roto el diálogo con quienes nos ayudaron a hacer la coordinación de las mesas, que fue un trabajo voluntario. Ya terminamos con la sistematización de las mesas de artes que me tocó coordinar, pero vamos a hacer esos diálogos".

Esos acercamientos comenzarán con la danza, donde, plantea, hay "más necesidad de diálogo".

Jiménez encuentra en la educación artística "la puerta al ejercicio de los derechos culturales". Anticipa la puesta en marcha de la Red Nacional de Educación Artística que, en el caso de la Ciudad de México, se articulará con la Secretaría de Cultura local, la sociedad civil y universidades.

"Vamos a generar un programa de apoyos ligado al surgimiento de esa red", afirma.

Adelanta que Colima será el Estado donde se articulará un sistema estatal de educación artística. Con la visita de José Ignacio Peralta, Gobernador de esa entidad, la semana entrante se echará a andar el brazo estatal de la Fundación INBA, que permite captar fondos privados.

En el caso de la Capital, el territorio de trabajo será la Alcaldía Tlalpan.

"Lo que nos toca es acompañar al Gobierno de la CDMX en el rediseño de sus planes y programas pedagógicos de las escuelas", dice.

En cuanto a los murales del Centro SCOP, revela que hubo un diálogo entre Frausto y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, para actualizar el tema.

"La intención que en este momento se está ratificando es que las piezas permanezcan en el lugar para el cual fueron creadas, pero requiere un direccionamiento del inmueble (ya entregado al INDAABIN) y la definición del proyecto", detalla, aunque en principio concuerda con el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, en que sea un espacio público.

Jiménez aborda también diversos temas que están sobre la mesa.

Respecto al Polyforum Cultural Siqueiros, por ejemplo, señala que ya comenzó la restauración de los murales y se reanudaron las mesas de trabajo con el Gobierno de la CDMX, la demarcación -también Benito Juárez- y las empresas.

"No hemos dado visto bueno ni autorizado ningún proyecto", aclara. "La definición última de cómo resolver el tema inmobiliario ahí lo acabo de dialogar con el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, y coincidimos en que esa decisión se tiene que tomar tomando en cuenta todos los marcos jurídicos que rigen la Ciudad, pero pensando ya cuál va a ser la relación entre desarrollo inmobiliario y patrimonio".

Respecto al legado del poeta Octavio Paz, la directora del INBA opina que sería "ideal" contar con un espacio donde se pudiera tener la obra, el "memorial", pero más que el espacio lo importante es que sea leído y apropiado por una ciudadanía diversa. "Ése es mi ideal", ataja.

Aún está pendiente la elaboración del inventario de los bienes del poeta.

Sobre los profesionales contratados bajo el Capítulo 3000, insiste en que los contratos-puente son para evitar la falta de pago y es necesario un "diagnóstico institucional" en toda la SC.

"La Secretaria lo ha dicho, y nosotros también: despidos masivos no ha habido", expone. Aunque siete personas que laboraban en la dirección general, contratadas bajo el Capítulo 3000, se han ido. "Se fueron porque quisieron y tienen otro camino en la vida, pero son funciones duplicadas; ahora hasta nos sobran espacios".

En el pórtico del Palacio de Bellas Artes, empleados colgaron una manta exigiendo, entre otras demandas, respeto a los acuerdos laborales y sindicales, así como evitar el despido masivo de trabajadores. Jiménez ya se reunió con los 12 sindicatos y refiere un clima de diálogo.

"Dirás: ¿Por qué hay entonces una manta ahí? Porque el cambio de la cultura política no se da de un día para otro. Vamos a ser muy pacientes y también muy consistentes. Podría en un acto de autoridad quitar la manta, ¿y qué gano? No, la confrontación no es el camino. El diálogo es el camino", concluye.