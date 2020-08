El día que "Tiburón" asustó a Fernanda Castillo

¿El fantasma qué?, ¿el espíritu qué? "Hay que temerle a los humanos", sentencia Fernanda Castillo cuando habla acerca de lo sobrenatural.

A ella, más que personajes que surgen de la imaginación, la sobrecoge lo tangible, lo que puede estar más cerca o dentro de uno mismo, que puede explotar en cualquier momento, como Jack Nicholson en El resplandor.

Cuando leyó el guión de Cuidado con lo que deseas, filme que estrena este jueves, quiso salirse de los papeles que la han popularizado en la comedia (Una mujer sin filtro y Dulce familia), para incursionar en un género donde lo mental es lo primordial.

Con Juan Ríos e Iván Arana, bajo la dirección de Agustín Tapia, integra un triángulo que, durante el cumpleaños de la hija de ella (Valery Sais), pierde toda cordura; hay además un arlequín diabólico.

"Es un personaje arrastrado por sus propios deseos y muestra que el monstruo puede estar entre nosotros, para qué tenerle miedo a otra presencia", comenta Castillo.

¿En qué momento de tu vida has sentido más miedo?

Creo que hace como unos 10 años cuando regresé de España de hacer Hoy no me puedo levantar y sentía que la gente se había olvidado de mi carrera y pensaba si eso era todo. Me preguntaba yo si iba a volver a trabajar aquí.

¿Algunas historia que te haya dado pavor?

(Risas) Con Tiburón (la película) mucho. No podía dormir en las noches, moría de miedo. Ya más grande comencé a pensar: a ver, el tiburón se iba a salir de la playa, tomar un camión a la ciudad, de ahí en taxi a la casa y ¿ahí me iba a comer?. No hay lógica pero cuando uno siente miedo no la hay.

¿Te ha sucedido algo paranormal?

Siempre he sido muy miedosa y de adolescente hubo una fiesta donde varios se pusieron a jugar con la ouija y, como le tengo mucho respeto a esas cosas, me salí del cuarto muy asustada.

Justo estaba así cuando se escuchó el grito de la hermanita de unos de los que estaban jugando: se había cortado un dedo con las aspas de una bicicleta y en mi cabeza llegó que eso había sido el resultado del juego con la ouija.

¿Alguna película que te de miedo?

¡El resplandor! Aún no puedo verla completa, veo sólo cachos. No soy tanto de las de sustos sobrenaturales, sino que me da más miedo los personajes vivos, los que pierden la razón o con toda la intención dañan a los otros.

Es un ser humano convertido en monstruo.