El día que Putin se robó un anillo de Super Bowl

El presidente ruso se quitó el anillo y en lugar de regresarlo lo metió a bolsillo, dio la vuelta y se retiró rodeado de agentes de seguridad. Kraft quedó anonadado. Según el libro, días después, el hurto fue reportado por agencias de noticias, todo mientras Kraft aún se encontraba en Europa.

Ante la situación, el gobierno ruso dio la cara y aseguró que el anillo había sido un regalo, incluso diversos medios importantes de aquel país reportaron que había sido catalogado como un tesoro, por lo que fue depositado en al Librería del Kremlin. El escándalo llegó a oídos de George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, quien debido a la situación sugirió a Kraft que aceptara que había sido un regalo toda vez que podría tensar las relaciones diplomáticas entre dos naciones poderosas.

Pero el anillo no había sido un regalo, tenía inscrito el nombre de Kraft en él. Al final, el magnate dueño de los Patriotas, cedió ante la orden presidencial de Bush y publicó una declaración oficial explicando que originalmente no era un presente, pero había optado por entregarlo como un reconocimiento al Presidente Putin. "He decidido darle este anillo como símbolo de mi admiración y respeto que tengo por el pueblo ruso y su líder, el presidente Putin". Robert Kraft se quedó sin anillo de campeón, pero como consuelo, según el libro, a raíz de ese episodio se fundó un club de fans de los Patriotas en Moscú.