El día que John Lennon se burló de McCartney

CIUDAD DE MÉXICO.

"Lo único que hiciste fue Yesterday"… (The only thing you done was Yesterday) reprochaba fuertemente John Lennon a su compañero y amigo Paul McCartney en la canción "How Do You Sleep?" (¿Cómo duermes?) de 1971, durante los momentos más álgidos que vivieron ambos músicos tras la ruptura de The Beatles.

La rivalidad y competencia entre los dos genios creativos fue muy intensa, tal y como lo reconoció recientemente Paul en entrevista para "60 Minutes": "Si él (John) había escrito 'Strawberry Fields', entonces yo escribía 'Penny Lane' y si él recordaba su barrio en Liverpool, yo recordaba el mío".

Y aunque la admiración debió ser mutua, de acuerdo con McCartney, únicamente una vez Lennon lo elogió por una canción: "Fue 'Here, There and Everywhere'. John comentó justo al acabar 'es realmente una buena canción, chico. Amo esa canción' y yo estaba de ¡sí, le gusta!".

Por eso, no es de sorprender que aquel duelo de egos acabara en un fuerte pleito, que contribuyó a la disolución de su grupo.

Y fue Lennon quien se valió de su creatividad para lanzarle fuertes puyas a Paul, al que le reprochaba haber anunciado la disolución de The Beatles para promocionar su primer material solista en 1970.

"So Sgt. Pepper took you by surprise" (Así que el Sgt. Pimienta te tomó por sorpresa) canta Lennon en la ya citada "How Do You Sleep?", donde además hace referencia a la leyenda sobre que Paul "estaba muerto" de los años 60.

La melodía está incluida en el disco "Imagine", en el que venía también una fotografía de John sujetando un cerdo por las orejas, burlándose de la portada del LP "Ram" de McCartney, en la cual Paul posa agarrando los cuernos de un carnero. Ambos discos se publicaron en 1971.

Aunque la ira de Lennon era en realidad un reflejo de la envidia que tenía por las melodías pop que componía McCartney.

En 2005, en una entrevista para la revista británica "Q", Yoko Ono, viuda de John, reveló que éste la despertaba en plena noche para preguntarle: "¿Por qué otros artistas interpretan las canciones de Paul y nunca las mías?".

John, que hoy martes hubiera cumplido 78 años de edad, murió en 1980 asesinado a las puertas del edificio donde vivía en Nueva York. Este 2018 su disquera puso a la venta una serie de ediciones de lujo del disco "Imagine".

McCartney, a su vez, lanzó "Egypt Station", el primero con nuevas composiciones desde 2013. Parece que el "pique" entre ambos genios creativos seguirá, para beneficio de sus admiradores y las personas que descubren su música.