El despojo de Emilio Lozoya

Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue el artífice de una trama de corrupción, tráfico de influencias y amenazas para apoderarse de la compañía Evya, que tenía 27 contratos por 10 mil 901 millones de pesos con Pemex, pero, sobre todo, era la administradora de un patio de 14 hectáreas para la fabricación de plataformas petroleras en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, denuncia el fundador de aquella firma, Javier Camargo Salinas.

El empresario petrolero señala que Lozoya lo citó el 12 de mayo de 2014 en la Torre de Pemex para anunciarle que unos inversionistas, entre ellos Fausto Miranda –del despacho SAI Asesores, de Jaime Serra Puche, quien fue secretario de Hacienda en la administración de Ernesto Zedillo– y Ricardo Maldonado, secretario del consejo de administración de Grupo Televisa, iban a salvar su empresa.

En ese momento, Evya estaba bajo la sospecha de un escándalo similar al de Oceanografía. El 14 de abril de ese año había sido señalada de un supuesto fraude de 30 millones de dólares a Banamex-Citigroup.

Lozoya en ese momento era el hombre fuerte de la todavía paraestatal y Camargo Salinas confiaba en él.

"Al maestro Lozoya lo vi como seis veces. En principio le sentí mucho aprecio. Ese día –el 14 de mayo– me dijo: te voy a presentar a unas personas con las que vas a negociar y te van a dejar un porcentaje de esto", cuenta Camargo cinco años después de aquella reunión. Fue la última vez que vio a Lozoya, dice.

"Me enredaron en esta injusticia, o me enredé yo. No supe hacer las cosas para defender todo esto. Todo fue bajo amenaza de Lozoya", dice a la reportera.

–¿Cuál fue la amenaza? –se le pregunta.

–Que de lo contrario –me comentó–, sufriría las consecuencias. Concretamente no me dijo, pero era muy fácil sospecharlo, viendo que la PGR iba por Amado Yáñez, dueño de Oceanografía.

ÉPOCA DE CONTRATOS

Eran tiempos de incertidumbre para las empresas de Javier Camargo y su hermano Enrique. quienes habían sido beneficiadas por Pemex con decenas de contratos para obras, servicios, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones en tierra y costa afuera, durante los sexenios panistas.

En el periodo de 2006 a 2014, dos de las empresas de los hermanos Camargo: Representaciones y Distribuciones Evya, fundada en 1991, y Grupo Evya, en 2009, llegaron a tener 68 contratos de obras y servicios con Pemex Exploración y Producción (PEP), según información de la petrolera; otras 45 por licitación pública, 13 por invitación, y 10 por adjudicación directa. Evya, aunque en menor escala, era competencia directa de Oceanografía.

Compareció ante diputados en el 2014

>El 14 de junio 2014, Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, fue llamado a comparecer a la Cámara de Diputados ante la llamada "Comisión Oceanografía", en torno a la "tibieza" en las sanciones de la todavía paraestatal a la empresa de Amado Yáñez, acusada de un desfalco por unos 400 millones de dólares a Banamex.

> Lozoya también tuvo que explicar otros escándalos de corrupción que en ese momento habían salido a la luz, como el presunto fraude de Evya.

> Ese día, sin titubear, Lozoya deslindó a Evya de la sombra de un fraude: "Sobre la empresa Evya –les dijo a los diputados–, en este caso no ha habido incumplimiento en los contratos, los han cumplido en tiempo y forma.