El desempleo lo tiene sin cuidado

Mientras varios famosos están preocupados por quedarse sin trabajo a raíz de la cuarentena debido a la pandemia de Covid-19, hay otros a los que esto no les afecta, porque han tomado decisiones que les pintan un futuro promisorio.

Tal es el caso de Chris Evans, quien después del éxito masivo en taquilla de Avengers: Engame y de la lluvia de críticas positivas por su trabajo en Entre Navajas y Secretos, no tiene ningún proyecto definido en el horizonte, lo que no le pesa en lo absoluto.

“Soy una persona muy caprichosa y, afortunadamente, estoy ahorita en un lugar de mi vida y de mi carrera en donde no tengo que trabajar. No quiero presionar a la vida en estos momentos, sólo quiero dejar que las cosas me lleguen solas.

NEGOCIACIONES DETENEIDAS

“Si un día me levanto por la mañana y me siento con ganas de perseguir un cierto papel o un proyecto en específico, lo haré de inmediato. Pero, por el momento, no tengo un plan profesional en específico, para bien o para mal”, puntualiza el histrión en video llamada exclusiva.

Y si bien en su página de IMDB aparece como un “rumor” su participación en las futuras cintas El Triángulo de las Bermudas y el remake de La Tiendita de los Horrores, el actor de 38 años asegura que las negociaciones para ambas producciones están detenidas por la crisis global que prevalece.

Su último trabajo actoral fue la serie Defending Jacob, estrenada recientemente en Apple TV+, en la que da vida a un fiscal de distrito envuelto en un drama familiar desgarrador.

EN TELEVISIÓN

Este papel, así como los que hizo recientemente en The Red Sea Diving Resort (un agente del Mossad) y en Gifted (como el tío de una niña genio) han ofrecido a Evans la oportunidad de salirse de su zona de confort, algo que a veces el Universo Cinemático de Marvel, donde encarnó por varios años al Capitán América, no le permitía.

“Nunca he tratado de huir de un personaje o de un tipo de proyecto en específico, no es así como escojo mis proyectos. Simplemente escucho mi apetito creativo y hago las cosas.