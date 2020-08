El cubrebocas que las aerolíneas de Estados Unidos prohíben

A partir de una recomendación hecha por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) a principios de agosto, las aerolíneas estadounidenses ahora prohíben a los pasajeros llevar cubrebocas con válvula. Aquí te explicamos cuál es el problema con este tipo de cubrebocas y qué otras cosas debes tomar en cuenta antes de elegir una mascarilla para volar.

Probablemente ya has visto en la calle los cubrebocas con una válvula de plástico, la cual permite que el aire salga cuando su portador exhala, logrando que la persona se refresque y respire mejor. Aunque son mucho más cómodos que el resto, los CDC ya han advertido sobre su ineficacia.

El problema de los cubrebocas con válvula es que el mecanismo deja que las gotitas que expulsas al hablar, toser o estornudar salgan y alcancen a otras personas; en caso de que fueras un caso asintomático de Covid-19, podrías transmitirlo a los demás. Recordemos que el uso de cubrebocas es recomendado por tratarse de una barrera que previene que las gotas respiratorias transiten libremente; esto se conoce como control de la fuente de contagio.

Entre las aerolíneas estadounidenses que prohíben el uso de cubrebocas con válvula se encuentran Delta, United, American Airlines, JetBlue, Alaska Airlines y Southwest.

Qué otros cubrebocas pueden restringir

La recomendación es que antes de volar revises las políticas de la aerolínea con la cual volarás, pues las medidas y requerimientos pueden variar un poco.

En general, estos son algunos de los cubrebocas que pueden prohibirte:

-American Airlines pide a sus pasajeros que no usen aquellos confeccionados con mallas o tejidos de encaje.

-Southwest tiene como requisito que tu cubrebocas está cerrado en la parte de tu barbilla.

-Para aerolíneas como American Airlines, Delta, United y Southwest no es válido que uses una careta de plástico como sustitución de tu cubrebocas.

Según los CDC hay algunas excepciones en cuanto al uso de mascarillas. Por ejemplo, los niños menores de dos años o las personas con problemas respiratorios. Muchas aerolíneas respetan esta recomendación pero, en el caso de las personas con problemas respiratorios, pueden pedirte certificados médicos para permitirte volar.

Las aerolíneas mexicanas no prohíben como tal el uso de cubrebocas con válvula. En su sitio web Volaris recomienda que no lo uses, por los que es posible que te digan algo si llevas uno. Interjet le da mascarillas a todos sus pasajeros.

Recuerda que todas las aerolíneas a nivel internacional están pidiendo a sus pasajeros que usen cubrebocas en todo momento, salvo a la hora de comer.