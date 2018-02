El "Cubo" Torres; última contratación de los Pumas

El "Cubo" fue la última contratación de los Pumas, surgió de la cantera de las Chivas y también estuvo con el Cruz Azul.

"Venir a una institución como Pumas te hace crecer como ser humano y futbolista, el estar en ese tipo de equipos y vestidores te lo facilita, se aprende mucho de los jugadores que hay porque estás al lado de los mejores en la Liga, gente con experiencia, seleccionados, he aprendido bastante, he madurado mucho y este caso no será la excepción", dijo Torres a CANCHA.



"Llego a un vestidor donde hay jugadores con calidad de sobra y también gran calidad humana, de inmediato te das cuenta. Sigo aprendiendo, acabo de cumplir 25 años, y cuando se me dijo que era Pumas, esto facilitó mi idea de regresar al futbol mexicano".



El delantero proveniente del Dynamo Houston de la MLS tiene 15 días trabajando al parejo de sus compañeros y cuenta los días para debutar con los auriazules.



Sabe que la competencia con el chileno Nicolás Castillo y con Matías Alustiza es fuerte, pero nada de esto lo desanima.



"Castillo es un jugador muy completo, un centro delantero con una capacidad impresionante, pero estoy aprendiendo de él, tengo las mismas posibilidades de jugar como cualquier otro, las oportunidades van a llegar, sé que en el futbol hay que ser muy paciente y estar preparado para las oportunidades, puede ser en Copa, en Liga, yo estoy listo para cuando me necesiten", mencionó.



El "Cubo" también tiene un sueño y una vela encendida, llamar la atención del técnico nacional Juan Carlos Osorio. Sabe que estando en un equipo como los universitarios puede tener mayores oportunidades y no quita el dedo del renglón.



"Un punto clave para regresar a México es ese, y venir a Pumas te da esa opción porque es un equipo que te pone en el panorama y a la vista de la Selección Mexicana, la idea es trabajar, hacer goles y tener un buen desempeño. La MLS tiene un receso muy grande, estuve sin minutos para mostrarme ante el profe Osorio, pero ahora estoy acá, y una vez teniendo minutos de juego, las posibilidades estarán abiertas", expuso.