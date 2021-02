El cruce de niños rebasa albergues

Los albergues para niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos no se están dando abasto debido al incremento de los cruces de menores en los últimos meses, lo que llevó al Gobierno del Presidente Joe Biden a reabrir refugios que antes no cumplían las normas para operar, según The Wall Street Journal.

Noticia Relacionada Reconocen valor y lealtad del Ejército

Los menores han estado cruzando la frontera sur ilegalmente en números crecientes luego de la disminución que se dio cuando inició de la pandemia de Covid-19.

El mes anterior, 5 mil 707 niños ingresaron sin compañía a territorio estadounidense, frente a los 4 mil 855 de diciembre.

Las cifras son menores que en 2018 y 2019, cuando oleadas de menores y familias abrumaron las estaciones de la Patrulla Fronteriza y los albergues para migrantes; sin embargo, ahora la capacidad del Gobierno para alojarlos es limitada.

La red de refugios para niños administrada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ha reducido su aforo en 40 por ciento y, hasta el viernes, los centros estaban llenos en 93 por ciento.

"(Los recintos) han visto un crecimiento muy grande en un periodo de tiempo muy corto", dijo Mark Greenberg, miembro principal del Migration Policy Institute, un grupo de expertos no partidista que supervisó la red de albergues durante la Administración de Barack Obama.

A fin de albergar a 700 menores más, el Gobierno planea reabrir un refugio de emergencia en Carrizo Springs, Texas, un campamento reconvertido que una vez alojó a trabajadores de campos petroleros.

Esa instalación, que se inauguró en 2019 para manejar el aumento de niños migrantes, había sido criticada por los demócratas, al igual que otros recintos, por no seguir las normas que rigen en los albergues gubernamentales permanentes.