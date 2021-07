El creciente misterio de los presuntos ataques energéticos genera preocupación en EE. UU.

El número de casos reportados de posibles ataques está aumentando drásticamente y los legisladores de ambos partidos, así como los que se cree que están afectados, están exigiendo respuestas. Pero los científicos y los funcionarios del gobierno aún no están seguros de quién podría haber estado detrás de los ataques, si los síntomas podrían haber sido causados inadvertidamente por el equipo de vigilancia o si los incidentes fueron en realidad ataques.

Cualquier cosa que concluya una revisión oficial podría tener enormes consecuencias. La confirmación de que un adversario estadounidense ha estado llevando a cabo ataques dañinos contra el personal estadounidense desencadenaría llamados a una respuesta contundente por parte de Estados Unidos.

Por ahora, la administración está asegurando que se toma el asunto en serio, está investigando agresivamente y se asegurará de que los afectados tengan una buena atención médica.

El problema ha sido etiquetado como el "Síndrome de La Habana", porque los primeros casos afectaron al personal en 2016 de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Al menos 130 casos en todo el gobierno están ahora bajo investigación, frente a varias docenas del año pasado, según un funcionario de defensa estadounidense que no estaba autorizado a discutir los detalles públicamente. El Consejo de Seguridad Nacional lidera la investigación.

Las personas que se cree que se han visto afectadas han informado de dolores de cabeza, mareos y síntomas consistentes con conmociones cerebrales, algunos de los cuales requieren meses de tratamiento médico. Algunos han informado haber escuchado un ruido fuerte antes de la aparición repentina de los síntomas.

Particularmente alarmantes son las revelaciones de al menos dos posibles incidentes en el área de Washington, incluido un caso cerca de la Casa Blanca en noviembre en el que un funcionario informó mareos.

El nuevo mayor número de casos posibles fue informado por primera vez por The New York Times. CNN informó por primera vez el caso cerca de la Casa Blanca y un incidente adicional en noviembre.

Los defensores de los afectados acusan al gobierno de los EE. UU. De no tomarse el problema en serio ni brindar la atención médica y los beneficios necesarios durante mucho tiempo.

"El gobierno lo comprende mucho mejor de lo que ha dejado entrever", dijo Mark Zaid, un abogado de Washington que representa a varias personas afectadas. Zaid ha obtenido documentos de la Agencia de Seguridad Nacional que señalan que tiene información que data de fines de la década de 1990 sobre un "país hostil" no identificado que posiblemente tenga un arma de microondas "para debilitar, intimidar o matar a un enemigo con el tiempo".

Chris Miller, secretario de Defensa en funciones durante los últimos meses de la administración Trump, creó un equipo del Pentágono para investigar los presuntos ataques. Eso fue después de que conoció a un soldado a fines del año pasado que describió cómo, mientras servía en un país que Miller no identificaría, escuchó un sonido de "chillido" y luego tuvo un dolor de cabeza punzante.

"Estaba bien entrenado, extremadamente bien entrenado y había estado en combate antes", dijo Miller a The Associated Press. "Este es un estadounidense, miembro del Departamento de Defensa. En ese momento, no puedes ignorar eso ".

Los funcionarios de defensa e inteligencia se han comprometido públicamente a impulsar respuestas y una mejor atención a las personas con síntomas. El teniente coronel Thomas Campbell, portavoz del Departamento de Defensa, dijo que las causas de cualquier incidente "son áreas de investigación activa". Las autoridades no han identificado un país sospechoso, aunque algunas personas afectadas sospechan que Rusia está involucrada.

El director de la CIA, William Burns, testificó ante el Congreso que haría de la investigación "una prioridad muy alta para garantizar que mis colegas reciban la atención que merecen y que lleguemos al fondo de lo que causó estos incidentes y quién fue el responsable".

Burns recibe actualizaciones diarias sobre la investigación, que cubre a los empleados que han denunciado casos este año. Se ha reunido con quienes informaron lesiones al igual que otros altos funcionarios de la CIA. La agencia ha trabajado para reducir el tiempo de espera para que sus empleados reciban tratamiento ambulatorio en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

La CIA también reemplazó a su director médico por un médico que internamente se considera más comprensivo con los posibles casos.

"Nos trataron tan mal en el pasado", dijo Marc Polymeropoulos, un veterano de la CIA de 26 años que fue diagnosticado con una lesión cerebral traumática luego de una visita a Rusia en 2017. "Ahora están poniendo a personas en su lugar que no solo nos creen, sino que también abogarán por nuestra atención médica".

Un análisis clave identificó a la "energía de radiofrecuencia pulsada dirigida" como el culpable más plausible. Publicado en diciembre por la Academia Nacional de Ciencias, el informe dijo que un ataque de radiofrecuencia podría alterar la función cerebral sin causar un "daño estructural grave". Pero el panel no pudo hacer un hallazgo definitivo sobre cómo pudo haber sido golpeado el personal estadounidense.

Y un informe desclasificado del Departamento de Estado de 2018 citó "la falta de liderazgo superior, comunicaciones ineficaces y desorganización sistémica" en la respuesta a los casos de La Habana. El informe dice que la causa de las lesiones era "actualmente desconocida". El documento fue publicado por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.

El informe también señaló que la CIA finalmente cerró su estación de La Habana, una victoria para un potencial adversario.

El Dr. James Giordano, profesor de neurología en la Universidad de Georgetown, consultó con el Departamento de Estado sobre los casos de La Habana y ha sido informado sobre incidentes más recientes en los Estados Unidos y en el extranjero. Al revisar los registros de personas afectadas en La Habana, Giordano observó evidencia de lesiones neurológicas en varias personas, lo que sugiere que pueden haber sido alcanzadas por ondas de radio.

Identificó dos posibles culpables: un dispositivo utilizado intencionalmente para apuntar a posibles víctimas o una herramienta que utiliza ondas de energía dirigidas para realizar vigilancia que puede haber dañado involuntariamente a las personas objetivo. Uno de los ataques de noviembre frente a la Casa Blanca tuvo "similitudes sustanciales" con los casos de La Habana, dijo Giordano, y agregó que el gobierno no lo autorizó para ser más específico.

"Es muy difícil, si no imposible, falsificar o tergiversar ciertos hallazgos en evaluaciones clínicas objetivas", dijo Giordano. "Quiero decir, hay ciertas cosas que no puedes hacer o dejar de hacer con tus nervios".

Otros científicos siguen siendo escépticos. El Dr. Robert Baloh, de la Universidad de California, Los Ángeles, argumentó que los escáneres del cerebro de personas sanas a veces muestran mini-golpes y que cualquier arma posible sería demasiado grande o requeriría demasiada potencia para ser desplegada sin detección.

Baloh dijo que el creciente número de casos que se consideran ataques de energía dirigidos en realidad está relacionado con una "enfermedad psicógena masiva", en la que las personas que conocen a otros con síntomas comienzan a sentirse enfermas.

"Mucha gente está escuchando sobre esto y así es como se propaga", dijo Baloh.

Los legisladores de ambos partidos están presionando a la administración Biden para que se tome esto en serio. Un proyecto de ley presentado tanto en la Cámara como en el Senado el miércoles reforzaría el pago de beneficios por discapacidad por lesiones cerebrales traumáticas sufridas en los incidentes.

"No hay mayor prioridad que garantizar la salud y seguridad de nuestra gente, y los incidentes de salud anómalos que han afectado a nuestro personal en todo el mundo son motivo de gran preocupación", dijo el representante Adam Schiff, demócrata de California que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. en una oracion. El representante Devin Nunes, el principal republicano del comité, dijo que las personas que informaron síntomas "aparentemente fueron objeto de ataques".

Polymeropoulos, el ex oficial de la CIA, dijo que creía que Estados Unidos finalmente identificaría qué estaba detrás de los incidentes y quién es el responsable.

"La inteligencia real nos llevará a la verdad sobre esto", dijo. "Si descubrimos que cierto adversario hizo esto, habrá decisiones incómodas sobre qué hacer".