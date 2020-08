El Covid no afloja: casi 500 muertos

La ciudad de Reynosa se perfila para llegar a los 500 fallecimientos por Covid-19 y sigue manteniéndose en el segundo lugar de casos en el Estado, pero es el que más casos en investigación tiene.

De acuerdo a la plataforma estatal del Covid: se reportaron hasta ayer 475 defunciones, ademas de 3 mil 648 casos positivos y mil 309 en investigación.

Reynosa encabeza la lista de casos en investigación, con más que Matamoros que es el primer lugar de casos en Tamaulipas, ya que llevaban 756 en investigación, luego Ciudad Victoria con 842 casos en investigación, Tampico con 790.

Diversos municipios volverán a suspender el transporte público durante los fines de semana, pero Reynosa, se mantiene igual, sin cambios como hace varias semanas.

Pese a que la pandemia sigue, hay mayor movilidad en la ciudad, el programa ´´Hoy no circula´´ no se aplica al 100 por ciento, no hay sanciones y negocios en la periferia y diferentes partes abren y cierran a las horas que desean.

Restauranteros incluso ya han solicitado el apoyo de las autoridades para que se vigilen los protocolos en los negocios, ya que si no se hace se corre el riesgo de volver al repunte de casos.