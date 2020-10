El Covid atacó su corazón

La alarma se encendió en redes sociales luego de que Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, subiera a su cuenta de Instagram una serie de fotos donde se le ve en la cama de un hospital y con un tubo de oxígeno pegado a su nariz.

La causa de esto fue que el payasito para adultos se encuentra en tratamiento a causa del Covid-19 el cual le trajo problemas en su corazón.

"Claro que saldré de esta también, pinche Covid te odio te quisiste chingar a mi corazón, culero. Gracias por sus oraciones y buenas vibras", escribió en una de las imágenes.

Por supuesto que las reacciones fueron inmediatas entre ellas algunos de sus amigos del medio del espectáculo le mandaron fuertes abrazos y deseos de mejora como Mauricio Barcelata, Alexis Ayala, Jorge D´Alessio, entre otros.

En una segunda imagen, Verduzo aparece a lado de su esposa Beatriz Rubiera, quien ha estado muy al pendiente de la evolución de dicha enfermedad que ha puesto al mundo entero en cuarentena permanente hasta que se encuentre una vacuna para poder combatirlo. También en esta foto personas como Adrián Uribe, Poncho de Nigris, entre otros le dedicaron unas palabras de aliento al comediante, quien se encuentra en el Hospital Los Ángeles y quien asegura "ya la está librando".

"Fuerza! Y ese coronavirus le ganas con el poder de la mente. No te va a ganar", le escribió De Nigris. Hasta el momento lo único que se sabe es que Platanito en septiembre tuvo unos días complicados tras contagiarse del coronavirus y es que en una de las transmisiones en vivo del Intagram de "El Huevo", Charlie Barrientos, el payaso habló de su salud.

"Saliendo ya del Covid, me pegó muy duro, de hecho llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo. Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera, tengo que cuidarme mucho por la neumonía, todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno a chambear", aseguró ese día el actor.