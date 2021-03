El Covid acercó a Frida Sofía y a Alejandra Guzmán

Esto hizo que Frida llamara por teléfono a su madre, con quien estaba distanciada desde hace tiempo, y con quien ha mantenido una guerra de declaraciones.

"Me asusté, no sabía que tenía Covid, me enteré gracias a ustedes; le marqué", expresó Frida a los conductores del programa Despierta América, y relató cómo fue la llamada con su mamá, quien la tranquilizó y le dijo que no estaba tan mal como algunos decían y no estaba conectada a ningún aparato.

Frida comentó que en esa llamada no hablaron de sus diferencias, pero confía en que ese momento se pueda dar más adelante.

"Este no era el momento, hablaremos todo lo que pasó después, este no era el momento exacto para eso; también ese peso de tener esta distancia tan fuerte con mi propia madre, es como 'si algo pasa, Dios no quiera'.... Nunca sabemos cuándo nos toca", reflexionó.

Reconoció que aunque este fue un primer acercamiento, considera que ambas necesitan tomar una terapia con un especialista para que les ayude a arreglar las cosas; ella se dijo dispuesta a hacerlo.

"Ese paso no es nada más hablar, yo creo que necesitamos una terapia, pero fuerte, intensa, con un profesional, estoy dispuesta; yo soy una persona muy leal, cuando me traicionan bye".

En el programa televisivo, enlazaron a Frida Sofía con Alejandra Guzmán, quien se dijo muy contenta por ver feliz y tranquila a su hija, y expresó que ella está dispuesta para que "con el corazón abierto" ambas hablen y se puedan arreglar las cosas.

Frida Sofía, visiblemente conmovida estuvo de acuerdo y expresó:

"Mami, para ser feliz te necesito en mi vida".