El Covid-19 deja en "limbo diagnóstico" nuevos casos de cáncer por falta de atención

"Es fundamental garantizar la continuidad de la asistencia, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades graves no covid , como el cáncer, para evitar un exceso de mortalidad por estas enfermedades", afirmó el oncólogo catalán, Álvaro Rodríguez-Lescure.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, especialistas mexicanos y españoles ponen los puntos sobre las "ies" en torno a la detección de nuevos casos de cáncer, pues los clínicos se han concentrado, únicamente, a luchar por contener la propagación del nuevo coronavirus, del mismo modo que trabajan por estabilizar a las personas hospitalizadas por la enfermedad.

No obstante, estas medidas han repercutido en la atención de otras dolencias, que si bien las personas, previamente diagnosticadas, continúan con sus tratamientos, la falta de personal médico impide la detección de nuevos pacientes con carcinomas.

"En los pacientes ya diagnosticados se ha priorizado la atención telefónica y ajustado tratamientos para minimizar riesgos. El problema radica en aquellos futuros pacientes que se encuentran en un limbo porque los retrasos diagnósticos en cáncer suponen un impacto muy negativo en los resultados y en las opciones y oportunidades para la supervivencia y paliación", determinó el director de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) para el Sistema de Información y Noticias Científicas (SINC).

El Covid-19, un "agujero negro"Para Rodríguez-Lescure la pandemia por el Covid-19 ha significado un "agujero negro", absorbiendo los recursos humanos, terapéuticos, tecnológicos y técnicos que encuentra a su paso, por lo que consideró que es una situación que debe revertirse de inmediato, pues las consecuencias se verán reflejadas en las afectaciones, producidas por otras enfermedades, en los próximos años.

Por su parte, Alejandro Zentella Dehesa, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró que "Covid-19 ha dado al traste con todo el tratamiento de cáncer de manera global, ha pasado a un segundo plano y esto ha afectado muy seriamente a los pacientes".

El investigador y su colega, Federico del Río Portilla, expusieron la importancia de diagnosticar el cáncer en etapas tempranas, pues de esta forma, será mucho más sencillo extirpar los tumores producidos por esta enfermedad. Los universitarios explicaron que esta dolencia forma parte de las enfermedades clasificadas como "crónico degenerativas".

De acuerdo con los académicos de la UNAM, el cáncer se presentan, comúnmente, en edades avanzadas -después de los 50 años-, el cual puede curarse si se detecta oportunamente: "Lo mejor es (...) atacar con quimioterapia o radiación para que estas células no puedan migrar, que es lo que se conoce como metástasis y es el verdadero problema del cáncer", añadió del Río Portilla, del Instituto de Química (IQ).

El especialista en el estudio de biomacromoléculas explicó que el cáncer se manifiesta cuando algunas de nuestras células, que necesitan ser reemplazadas por otras, "se niegan a morir" por lo que empiezan a multiplicarse en diferentes órganos, provocando la muerte de la persona.

Diabetes y enfermedades cardíacas superaron en 2020 mortalidad por cáncer"A ciencia cierta no se sabe por qué las células no se mueren: algunas no lo hacen por cuestiones virales, otras por incidencia de radiación, por la exposición a diferentes compuestos, o por mutaciones de la célula. Son enfermedades multifactoriales", ahondó el científico.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las enfermedades del corazón, el Covid-19 y la diabetes mellitus superaron al cáncer como enfermedades con mayor registros de mortalidad durante el año pasado.

Además, los estudiosos expresaron que, según "Infrocáncer México", los tumores malignos más comunes entre las mujeres mexicanas son: de tiroides, cervicouterino, cuerpo uterino colorrectal y de mama. Este último, adjudicaron, es desencadenado por el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes, así como por la exposición a las hormonas femeninas debido a la menstruación a edades cada vez más tempranas, entre los ocho y 10 años.

En el caso de los hombres, expusieron que los que más se presentan es el cáncer de próstata, colorrectal, testicular, pulmonar y gástrico.

SEOM, a su vez, informó que en 2021 se espera un aumento de casos de cáncer, relacionados con el tabaco, como son los de cavidad oral y faringe o vejiga urinaria. El tabaquismo se suma a uno de los cinco factores de riesgo evitables, que más impactan en la salud de la población, tanto española como mexicana. A esta práctica se le atribuye un 33 % de los tumores en el mundo y hasta un 22 % de las muertes por cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que un tercio de las muertes por cáncer son producidas por infecciones, el sedentarismo y las dietas inadecuadas, desprovistas del consumo de frutas y verduras, así como del alcohol. A este respecto, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) publicó que el alcohol es el responsable de más de tres millones de muertes anuales.

"No existe un nivel seguro de alcohol, ya que incrementa el riesgo de cáncer incluso con ingestas bajas. Además, se produce un efecto sinérgico con el hábito tabáquico: al combinarse el consumo de alcohol con el tabaco, el riesgo de desarrollar carcinomas orales, de orofaringe o de esófago se multiplica por 30", advirtió Rodríguez-Lescure.

En este contexto, los investigadores coincidieron en la necesidad de impulsar la investigación para avanzar en el diagnostico temprano del cáncer, por lo que consideraron que las campañas para promover que la población se realice estudios, al menos una vez al año, son imprescindible. Los expertos hicieron, además, un llamado a la población a modificar su estilo de vida, pues en un factor que influye en la presencia precoz del cáncer.

"No estamos bien, estamos atrás respecto a lo que debería hacerse, pero las sociedades médicas y los profesionales de la salud se han preocupado, igual que la Secretaría de Salud, por atender estos problemas en forma seria y de largo plazo, pero las acciones siguen siendo insuficientes", reconocieron del Río Portilla y Zentella Dehesa.