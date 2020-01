El coronavirus de Wuhan | Rusia cierra las fronteras con China, donde el virus ya afecta a todo el territorio

El coronavirus de Wuhan se extiende ya a todo el territorio de China después de que Tíbet, la última provincia hasta ahora libre del patógeno, haya confirmado su primer caso. Tras el recuento oficial de las últimas 24 horas, ya son 170 los fallecidos, casi 50 más que el día anterior. Los infectados llegan a 7.736, un tercio más que el miércoles. Los casos sospechosos se sitúan en 12.167, por 126 enfermos que han conseguido recuperarse. El coronavirus 2019-nCoV puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Su periodo de incubación medio es de tres a siete días, con un máximo de 14. Los científicos chinos han confirmado que, a diferencia del SARS, es posible el contagio durante la incubación. Se espera que los españoles atrapados en Wuhan vuelen este jueves hacia Madrid, donde pasarán la cuarentena en el hospital Gómez Ulla. Rusia cierra las fronteras terrestres con ChinaEl primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ha decretado este jueves el cierre de las fronteras terrestres con China para tratar de frenar la expansión hacia el país euroasiático del coronavirus, informa María Sahuquillo. Rusia, en sus regiones del Lejano Oriente, comparte con el gigante asiático más de 4.200 kilómetros de frontera. En los últimos días, varias regiones ya habían tomado esta decisión. Además, el Ministerio de Exteriores ha suspendido la emisión de visados electrónicos a ciudadanos chinos. Rusia no ha detectado aún ningún caso de coronavirus de Wuhan. Las medidas de precaución y el miedo a la expansión de la enfermedad, sin embargo, se sienten en territorio ruso. McDonalds, que había convocado un gran evento este viernes para conmemorar el aniversario, hace 30 años, de la apertura de su primer restaurante en Moscú, ha decidido suspenderlo después de que las autoridades de la capital recomendasen abstenerse de celebrar eventos públicos en lugares concurridos "para minimizar los riesgos de propagación de la infección". Y el acto, en el que se ofertan hamburguesas BigMac a tres rublos (unos cuatro céntimos de euro al cambio actual), el precio que tenían en 1990, cuando se abrió en el centro de Moscú, se pronosticaba multitudinario. Casi como lo fue aquel día de hace 30 años. Un crucero bloqueado en Italia por un posible casoUnos 6.000 pasajeros permanecen bloqueados en el puerto de Civitavecchia (Italia) a bordo de un gran crucero procedente de España a la espera de que se realicen las pruebas a una mujer llegada de Macao que presenta síntomas compatibles con el coronavirus. Los viajeros, entre los que hay españoles, no podrán descender a tierra firme hasta que se conozcan los resultados, informa Lorena Pacho. El protocolo se activó después de que la mujer, originaria de Hong Kong y que según los medios locales había viajado a Europa para montar en el crucero desde Macao, en la costa sur de China, presentara fiebre y problemas respiratorios. Con ella viaja su marido, que no tiene síntomas, pero que también ha sido aislado en el hospital del barco. Un equipo médico del hosptial Spallanzani de Roma, especializado en enfermedades infecciosas, se ha trasladado en la mañana de este jueves hasta la nave para realizar los análisis a la pareja y regresó después al centro para dar un resultado lo antes posible. La dirección marítima de la región del Lacio ha asegurado que "se ha hecho todo lo que había que hacer" y que la situación a bordo "está bajo control". La pareja, según los medios italianos, llegó al aeropuerto de Malpensa en Milán el pasado 25 de enero y de ahí se desplazó al puerto de Savona, en Génova, para iniciar el crucero. Antes de dirigirse al puerto romano, el buque había hecho escala en Marsella, Barcelona y Palma de Mallorca. Mientras, la aerolínea British Airways (BA) ha confirmado este jueves que mantendrá la cancelación de vuelos a China -que anunció este miércoles- al menos hasta finales de febrero. "Nos estamos poniendo en contacto con los pasajeros sobre la cancelación de vuelos para hablar sobre sus opciones de vuelo, incluido el hacer reservas con otras aerolíneas si fuera posible, el reembolso completo (del billete) o reservar con BA para una fecha posterior", ha señalado un portavoz de la aerolínea. British Airways forma parte del grupo aéreo IAG (junto con Iberia, Air Lingus, LEVEL y Vueling) y opera vuelos diarios a Pekín y Shanghai desde el aeropuerto londinense de Heathrow, el de mayor tráfico en Europa. Continúan las evacuaciones de extranjerosUn segundo avión fletado por el Gobierno japonés ha aterrizado este jueves en Tokio con 210 ciudadanos de esta nacionalidad procedentes de Wuhan, la ciudad origen del virus. Un día antes habían llegado otros 206, tres de los cuales han dado positivo en las pruebas. Según ha informado el Ministerio de Sanidad nipón, dos de ellos no presentaban síntomas. En el vuelo de este jueves viajaban un médico, una enfermera y equipos termográficos para comprobar si alguno de los pasajeros presentaba síntomas del virus. A diferencia de otros países, Japón ha permitido que sus ciudadanos repatriados pasen la cuarentena en sus domicilios tras un examen voluntario para detectar si son portadores del patógeno. Dos de los llegados el miércoles se negaron a someterse a esas pruebas y se encuentran en sus hogares, aunque las autoridades han asegurado que se comprobará rigurosamente su estado de salud. Singapur también ha evacuado a 92 de sus ciudadanos, en un vuelo que llegó al aeropuerto de Changi cerca del mediodía. "Los que padezcan fiebre o síntomas respiratorios serán trasladados a hospitales designados para exámenes médicos más detallados, mientras que los pasajeros restantes, incluidos los funcionarios consulares que han acompañado a los singapurenses de Wuhan, permanecerán en cuarentena durante catorce días". Suspendida la Superliga de fútbol en China hasta nuevo avisoLa Federación China de Fútbol ha suspendido hasta nuevo aviso todos los partidos y competiciones de este deporte, incluida su Superliga, debido a la propagación del coronavirus. Según ha indicado en un comunicado en su página web, la decisión de aplazar el comienzo de la temporada se ha tomado para "participar en la prevención y control" de la enfermedad y para "garantizar la salud" de los jugadores, aficionados y trabajadores de los clubes. En principio, la nueva temporada de liga debía haber comenzado el 22 de febrero. En la primera división china juega el Wuhan Zall, el club de la ciudad de Wuhan, que llegó el miércoles al aeropuerto de Málaga para continuar su pretemporada en el sur de España. Este equipo, dirigido por el entrenador español José González, lleva fuera de la ciudad foco de la epidemia y la provincia de Hubei desde el 4 de enero, un plazo que sobrepasa con mucho el periodo de incubación. Casos en Pekín de personas que no han pasado por WuhanLa capital china ha comenzado a detectar casos dentro de sus límites municipales de infecciones en personas que no habían pasado por la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, en los últimos quince días. Esta ciudad ha confirmado 111 casos de infecciones, de los que uno ha acabado en muerte. Cuatro personas, según el recuento oficial, se han recuperado. El gobierno municipal de Pekín recuerda que, entre las medidas de precaución para evitar el contagio, es necesario lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la cara con mascarillas protectoras al salir a la calle e informar a las autoridades si se desarrollan síntomas como fiebre o tos seca. La enfermedad se extiende por más paísesLos Gobiernos de la India y de Filipinas han confirmado este jueves que han registrado en su territorio los primeros casos de infectados por el brote del nuevo coronavirus. El Ministerio de Sanidad indio ha contado que el primer caso registrado es el de un estudiante que ha regresado de la ciudad de Wuhan. El paciente ha sido aislado en un hospital de la ciudad de Kerala, "se encuentra estable y está siendo sometido a seguimiento". Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Filipinas ha confirmado el primer caso de coronavirus en su territorio, el de una mujer china de 38 años que llegó el 21 de enero procedente de Hong Kong y que ha dado positivo en las pruebas del virus. Mientras, Vietnam ha informado de que tres vietnamitas que volvieron recientemente desde Wuhan también han contraído la enfermedad, informa Reuters. Dos de ellos serán tratados en la capital, Hanoi, mientras que el tercero está en Thanh Hoa, a 160 kilómetros de la capital. Estos tres casos se suman a los dos positivos confirmados en el país la semana pasada: se trata de dos chinos que viajaron a Vietnam, uno de los cuales ya se ha recuperado.