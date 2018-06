¡EL CONSENTIDO!

Celebrando 18 años de existencia, la Academia Atlas Reynosa llevó a cabo su tradicional fiesta anual, recibiendo como invitado de honor al futbolista de los Rayados del Monterrey, "Ponchito" González, quien se forjó en esta institución hace varios años.

Es cierto que "Poncho" ya cambió de colores, pero sigue siendo el jugador favorito de sus hermanos rojinegros. El mediocampista está aprovechando sus últimos días de vacaciones para convivir con sus seres queridos y con el equipo que lo vio nacer.

El domingo ya había "cascareado" con los más grandes pero este lunes la convivencia fue con los niños del Atlas. Los pequeños acompañados por sus familias se reunieron en un salón de eventos para compartir anécdotas con su ídolo.

"Que bueno que están todos aquí, siempre agradecido con ustedes que hacen que esta academia siga creciendo, me da gusto ver a las nuevas generaciones, ver a las mamás, a todos los que ya conocía, de todo corazón, prácticamente esta es mi familia, aquí me formé, aquí crecí y ojalá que puedan disfrutar cada momento, cada partido, cada viaje, cada toreo y de todas las experiencias que como niño yo disfruté bastante", expresó el campeón del mundo Sub 17, quien se sentó junto a todos los chamacos para ver algunos videos de sus mejores goles y presumir fotografías de su infancia.

"Poncho" recibió un reconocimiento de manos de Jorge López, director de la Academia Atlas y quien fue su primer entrenador.

Durante el evento compartieron los alimentos y disfrutaron de un show de baile para luego decirse hasta luego, ya que año tras año, Alfonso González regresa a casa para abrazar a su familia rojinegra.

El futbolista reynosense se tendrá que reportar en Monterrey este fin de semana ya que el próximo lunes 11 de junio comenzará la pretemporada con los Rayados, ahora bajo el mando del técnico Diego Alonso.

RECORDANDO. "Ponchito" se sentó con los niños para ver algunos videos de sus mejores goles como profesional.