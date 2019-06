El consejo de Wayne Rooney al United sobre el fichaje de Bale

Manchester, Inglaterra.

El ex jugador del Manchester United, Wayne Rooney, le recomendó a los Red Devils ya no gastar en jugadores que cuestan más de 100 millones de libras, sin importar si se llaman Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.



Para el actual futbolista del DC United, el equipo primero debe dejar que el DT Ole Gunnar Solskjaer construya su equipo con unos 5 ó 6 jugadores que cuesten entre 30 y 40 millones de libras.



"Solskjaer debe montar su equipo, y no creo que traer a uno o dos jugadores por 100 millones de libras ayudará a los que ya están.



"Puedes traer a jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Sergio Ramos o Bale, pero van a costar 350 millones de libras y sólo podrías aprovecharlos dos años, habiendo gastado todo ese dinero, lo mejor sería contratar a cinco o seis jugadores que cuesten entre 30 y 40 millones y reconstruir el equipo sobre ellos", dijo a la BBC.



Para Rooney, esto sería un plan a largo plazo, ya que el United no peleará el título de la Liga Premier al menos en 2020, y eso lo tienen que entender los aficionados.



"Tienen que dejar a Solskjaer tenga tiempo de construir un equipo para que en dos o tres años esté compitiendo con nivel para poder luchar la Premier League. United, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Everton necesitan un par de años para ponerse a la altura de Liverpool y City", declaró.



Rooney agregó que al acabar su carrera como jugador le gustaría ser entrenador.